Дым над Туапсе

Пожар на нефтяном терминале в Туапсе не могут потушить уже четвёртые сутки. Смог дошёл до Сочи, Горячего Ключа и Ставрополя. Экологи предупреждают о кислотных дождях и многолетних последствиях для региона, пишет The Moscow Times. При этом в оперштабе говорят, что ситуация нормализуется, как только пожар потушат. 22 апреля в Туапсе прошел черный дождь, он покрыл всё вокруг продуктами горения нефтепродуктов. Роспотребнадзор фиксирует превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.

Власти советуют жителям не открывать окна и пореже выходить на улицу. Сами местные жители говорят, что им практически ничего не сообщают о ситуации и даже не отменили занятия в школах. Об этом пишет издание "Агентство". Горожане отмечают, что в городе нет памяток о том, как действовать в чрезвычайной ситуации. При этом местная прокуратура 22 апреля организовала в Туапсе акцию по посадке деревьев и разместила фотографии на сайте. На снимках сотрудники прокуратуры стоят на фоне столбов черного дыма. Пост, правда, потом удалили, но он успел разойтись по соцсетям.

Пожар в порту Туапсе разгорелся после атаки украинских дронов в ночь на 20 апреля. А в ночь на 23 апреля ВСУ атаковали нефтебазу в порту Феодосии.

Российские нефтяные компании вынуждено сокращают добычу нефти из-за атак беспилотников на нефтяные порты и НПЗ, пишет Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли. В апреле нефтедобыча в России упадет на 300-400 тысяч баррелей в сутки относительно марта, и это станет крупнейшим разовым сокращением со времен пандемии, прогнозируют эксперты.

