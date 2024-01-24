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В Туапсе потушен пожар на заводе "Роснефти"

Краснодарский край, порт Туапсе. Архивный снимок
Краснодарский край, порт Туапсе. Архивный снимок

В Туапсе (Краснодарский край) к утру четверга ликвидирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти". Об этом сообщили местные власти. По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожар произошел в ночь на 25 января. Его тушили 99 человек и более 30 единиц техники. Причины пожара уточняются, заявили в оперативном штабе.

Телеграм-канал "112" сообщил, что причиной пожара могла стать атака беспилотника. Shot утверждает, что перед возгоранием в городе были слышны взрывы, предположительно, от работы сил ПВО. Об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод сообщает и украинское агентство УНИАН.

Телеграм-канал "База" пишет, что в полночь беспилотный аппарат попал в вакуумную установку на объекте. В других пабликах пишут, что огонь виден из разных районов города.

Местные власти и Минобороны России об атаке беспилотника не сообщали. Глава Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил, что на территории нефтеперерабатывающего завода горит вакуумная установка.

О причине пожара или версиях его возникновения власти не сообщают.

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