В Туапсе в районе завода "Роснефти" крупный пожар

В Туапсе (Краснодарский край) в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти", видно пламя крупного пожара. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA. По предварительной информации, по нефтеперерабатывающему заводу ударил беспилотник, сообщает украинское агентство УНИАН.

В то же время телеграм-канал "Baza" пишет, что в полночь беспилотный аппарат попал в вакуумную установку на объекте. В других пабликах пишут, что огонь виден из разных районов города. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

В сети публикуют уже публикуют кадры с места пожара. Официальной информации от российских властей на данный момент нет.

Агентство ТАСС сообщило, что огонь горит на территории нефтебазы в Туапсе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

А причине пожара или версиях его возникновения ТАСС не сообщает.