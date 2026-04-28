В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального уровня

На территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщает оперштаб.

В результате возгорания часть горящих нефтепродуктов вытекла на дорогу. Телеграм-канал ASTRA по видео очевидцев определил, что нефтепродукты разлились по улице Кошкина от Туапсинского НПЗ. Топливо, вероятно, вытекло из атакованных ночью ёмкостей, которые обычно используются для тяжелых фракций нефти, считает ASTRA.

В тушении пожара участвуют 252 человека и 62 единицы техники.

В Туапсе – перебои с водой. Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.



В Краснодарский край прибыл глава МЧС Александр Куренков "для контроля тушения крупного пожара на НПЗ в Туапсе", передаёт ТАСС. Ранее прилететь в город ему поручил президент Владимир Путин.

Пожар на территории НПЗ в Туасе возник после ночной атаки украинских беспилотников. Спутниковые снимки показывают, что горение охватило четыре самых крупных резервуара с нефтепродуктами.