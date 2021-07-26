В Тунисе президент уволил премьера и приостановил работу парламента

В Тунисе президент Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановил работу парламента.

В телеобращении 25 июля Саид сказал, что берёт властные полномочия на себя вместе с новым премьером. По информации ряда СМИ, к зданию парламента прибыла военная техника.

Часами ранее в столице и других городах Туниса прошли крупные уличные протесты с требованием распустить парламент и уволить членов правительства. Собравшиеся выражали недовольство тем, как чиновники решают проблему с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе воскресных протестов были столкновения с силами безопасности. Они использовали слезоточивый газ в ответ на попытки взять штурмом несколько полицейских управлений.

Президент Саид подчёркивает, что объявленные им крайние меры призваны спасти страну, и что он действует в рамках конституции. Но его оппоненты, в частности, спикер парламента Рашид аль-Ганнуши называют действия президента переворотом. Аль-Ганнуши призвал сторонников возглавляемой им исламистской партии "Ан-Нахда" также выходить с протестами на улицы.

Тунис многие считают единственной примером демократического успеха после событий так называемой "арабской весны" - массовых антиправительственных выступлений, начавшихся в 2011-м году именно с Туниса и позднее охвативших другие государства на севере Африки и Ближнем Востоке. "Ан-Нахда" на протяжении 10 лет оставалась наиболее преуспевающей политической силой Туниса. Но в ходе воскресных протестов недовольство было направлено, прежде всего, на эту партию.