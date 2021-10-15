В Туркмении число жертв COVID-19 могло достичь 25000. Официально их нет

Авторитарные власти Туркмении по-прежнему - спустя более чем полтора года после начала пандемии - продолжают утверждать, что в стране не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Однако, как сообщают источники Туркменской службы Радио Свобода, реальное число жертв коронавируса в стране может достигать 25 тысяч.

Если эти цифры верны, то при населении около 6 миллионов Туркмения выходит на второе место в мире по числу умерших от коронавирусной инфекции по отношению к общему числу жителей.

Сообщается, что данные об умерших содержатся в засекреченных документах министерства здравоохранения - отчёты о реальном числе заражённых и умерших каждый день отправляются из регионов страны в Ашхабад.

Официально ни об одном случае коронавирусной инфекции не сообщали три отдалённых острова в Тихом океане, а также Северная Корея - столь же закрытое и авторитарное государство, как и Туркмения.

При этом, несмотря на то, что власти страны официально отрицают наличие коронавируса в Туркмении, они ввели жёсткие карантинные меры в ряде регионов, а также распорядились об обязательной вакцинации взрослого населения.