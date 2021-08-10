В Туркмении от пользователей требуют клятвы на Коране об отказе от VPN

В Туркмении введены новые требования к гражданам, желающим провести к себе домой Интернет. Среди них - присяга на Коране. Об этом сообщает Радио Азатлык - Туркменская служба Радио Свобода.

Туркмения - одна из самых закрытых стран мира, где доступ простых граждан к Интернету серьёзно ограничен. Радио Азатлык цитирует жительницу страны, которая уже полтора года пытается провести к себе домой Интернет.

По словам собеседницы издания, полтора года заняло ожидание в очереди на подключение к Интернету. Когда же очередь подошла, от жительницы Туркмении, помимо прочего, потребовали поклясться на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться услугами VPN. "А без VPN на Интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать" - говорит героиня материала. Сообщается и о других случаях, когда чиновники требовали поклясться.

Как напоминает Радио Азатлык, туркменские власти до этого прибегали к различным методам ограничения Интернета, – в стране заблокированы страницы социальных сетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы, арестовывали мастеров, за плату устанавливавших VPN-сервисов на телефоны, сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки за гражданами в сети.

VPN (английская аббревиатура расшифровывается как "частная виртуальная сеть") — технология, помимо прочего, позволяющая защищать конфиденциальность пользователей Сети и обходить блокировки, маскируя IP-адреса пользователей.

В Туркмении распространена практика присяг граждан, однако в прошлом, как правило, их заставляли клясться на книге "Рухнама", автором которой объявлен Туркменбаши - первый президент страны Сапармурад Ниязов.

Согласно отчёту, опубликованному в начале августа изданием "Comparitech", специализирующемся на вопросах Интернет-технологий, Туркменистан считается одной из наихудших стран по цензуре в Интернете наряду с Беларусью, Ираном, Китаем, Северной Кореей и Сирией.