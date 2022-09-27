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В Туркмении родственники заключённых заплатили за их попадание в списки амнистированных

Turkmenistan-empty prison in western Turkmenbashi city, 25Jun2008

Родственники туркменских заключённых, попавших в списки объявленной в честь Дня независимости амнистии, сообщили, что платили взятки за их освобождение — от 1000, до 2000 долларов США. Об этом сообщила Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык.

По амнистии на свободу выйдут 829 граждан страны и четверо иностранцев. За включение в списки помилованных взятки нужно платить прокуратуре или ведшим дело следователям, утверждают родственники заключённых. Власти на запрос Азатлыка о комментарии не ответили.

Это вторая амнистия, указ о которой подписал новый президент страны Сердар Бердымухамедов. В апреле этого года он уже амнистировал 514 человек по случаю Гадыр Гиджеси (Ночи Всемогущества), почитаемой даты в исламе в месяц обязательного поста.

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