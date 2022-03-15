Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На выборах главы Туркменистана победил сын нынешнего президента

Сердар Бердымухамедов - сын действующего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (Архивное фото)

На выборах президента Туркменистана победил Сердар Бердымухамедов - сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. До этого он занимал должность вице-премьера страны. Об этом сообщает государственное информационное агентство "Туркменистан сегодня".

В выборах президента Туркменистана участвовало девять кандидатов. По информации центральной избирательной комиссии, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов избирателей. У остальных кандидатов от 1 до 11,09% голосов. Церемония инаугурации Бердымухамедова назначена 19 марта. Она пройдёт в Дворцовом комплексе Огузхан.

Выборы президента Туркменистана состоялись 12 марта. По данным избирательной комиссии, явка составила 97 процентов зарегистрированных избирателей.

Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову. С тех пор как Туркменистан обрёл независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.

Политической оппозиции в стране нет. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG