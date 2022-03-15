На выборах главы Туркменистана победил сын нынешнего президента

На выборах президента Туркменистана победил Сердар Бердымухамедов - сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. До этого он занимал должность вице-премьера страны. Об этом сообщает государственное информационное агентство "Туркменистан сегодня".

В выборах президента Туркменистана участвовало девять кандидатов. По информации центральной избирательной комиссии, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов избирателей. У остальных кандидатов от 1 до 11,09% голосов. Церемония инаугурации Бердымухамедова назначена 19 марта. Она пройдёт в Дворцовом комплексе Огузхан.

Выборы президента Туркменистана состоялись 12 марта. По данным избирательной комиссии, явка составила 97 процентов зарегистрированных избирателей.

Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову. С тех пор как Туркменистан обрёл независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.

Политической оппозиции в стране нет. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.