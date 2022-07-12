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В Турции 13 июля пройдёт встреча по вопросу экспорта зерна из Украины

Делегации военных из Турции, России и Украины, а также представители ООН проведут в среду в Стамбуле встречу, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна морским путём.

Об этом сообщил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар – передаёт турецкое государственное агентство Anadolu. Встречу подтвердил и представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Украина выступает за то, чтобы было найдено решение под эгидой ООН.

Как заявил Акар, делегация Министерства обороны Турции ранее посетила Москву и Киев и встречи "принесли положительные результаты". Накануне вопрос создания морских коридоров для вывоза зерна из Украины обсудили президенты Турции, России и Украины – Реджеп Эрдоган позвонил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому по отдельности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник сказал, что переговоры по вопросу о зерне идут, но до договорённостей пока далеко.

Украинские порты на Чёрном море остаются заблокированными с начала российского вторжения 24 февраля, а порты на Азовском море перешли под контроль России. На днях стало известно о возобновлении судоходства по каналу Дунай – Чёрное море, после того как российские военные утратили в конце июня контроль над черноморским островом Змеиный. Во вторник сообщалось, что восемь иностранных судов впервые с начала полномасштабного вторжения России зашли в украинские порты, расположенные на этом канале, под погрузку зерном. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины в фейсбуке.

По данным Ukrainian shipping magazine, более 130 судов, груженные украинским зерном, ожидают прохода на входе в румынский канал Сулина. Его пропускная способность невелика.

В ООН заявили, что экспорт зерна через дунайские каналы важен, но этого недостаточно для разрешения мирового продовольственного кризиса.

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