В Турции оппозиция выиграла 35 мэрских постов, власть – 24

По результатам местных выборов в Турции главами 35 регионов, в том числе Стамбула и Анкары, станут представители оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

По итогам подсчёта почти всех протоколов, действующий мэр Стамбула Экрем Имамголу сохраняет свой пост с результатом 51,1% голосов. Своего ближайшего соперника из президентской Партии справедливости и развития (ПСР) он обходит почти на 11,5 процентных пунктов.

"Могу сказать, что доверие и вера наших граждан в нас были вознаграждены", – сказал Имамоглу, комментируя итоги выборов.

Стамбул – крупнейший город Турции, в нём проживает около 16 миллионов человек. После своей прошлогодней победы на президентских выборах и распада оппозиционной коалиции Реджеп Эрдоган надеялся вернуть Стамбул под контроль ПСР.

Свой пост сохраняет и действующий мэр Анкары Мансур Яваш, тоже из оппозиционной РНП. За него проголосовали почти 60,4% столичных избирателей. Как и Имамоглу, Яваш рассматривается как потенциальный кандидат на пост президента на выборах в 2028 году, в которых Эрдоган обещает не участвовать.

Всего РНП выиграла мэрские посты в 35 из 81 региона: помимо Стамбула и Анкары, это северные, западные и южные провинции. Президентская ПСР получит 24 аналогичных поста – преимущественно в центральной Турции. В десяти юго-восточных провинциях мэрами станут представители прокурдской Партии народного равенства и демократии. Ещё восемь мэрских постов забирает крайне правая Партия националистического движения.

"К сожалению, мы не получили результата, которого хотели и на который надеялись на выборах в местные органы власти", – сказал Эрдоган в своей первой речи после выборов в ночь на понедельник, 1 апреля. Он пообещал проанализировать послания, "переданные народом у избирательных урн", и предпринять необходимые шаги.