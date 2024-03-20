Hurriyet: Турция и США согласовали новую систему по вторичным санкциям

Турция и США договорились о новой системе применения вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Ранее против турецких компаний, которых подозревали в ведении коммерческой деятельности с Россией, немедленно вводили вторичные санкции со стороны США. Согласно новой договоренности, США будут сначала уведомлять Турцию о компаниях, которые вызывают подозрения, а также запрашивать информацию по этому вопросу. Если Турция проведет расследование и сообщит США о результатах, "при необходимости будут приняты меры", пишет газета.