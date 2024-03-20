Hurriyet: Турция и США согласовали новую систему по вторичным санкциям

Турция и США договорились о новой системе применения вторичных санкций, под которые попадают зарубежные компании за связи с российскими фирмами. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.
Ранее против турецких компаний, которых подозревали в ведении коммерческой деятельности с Россией, немедленно вводили вторичные санкции со стороны США. Согласно новой договоренности, США будут сначала уведомлять Турцию о компаниях, которые вызывают подозрения, а также запрашивать информацию по этому вопросу. Если Турция проведет расследование и сообщит США о результатах, "при необходимости будут приняты меры", пишет газета.
- В январе стало известно, что турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций со стороны США. Почти все банки Турции разорвали корреспондентские отношения с кредитными организациями в России и приостановили обработку их платежей.
- Ситуация обострилась в декабре 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций Евросоюза, а президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях. Оба документа появились в ответ на продолжающееся российское вторжение в Украину.
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