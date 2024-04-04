В Турции после протестов признали победу прокурдского мэра

Высший избирательный совет Турции признал победу кандидата от прокурдской партии Абдуллы Зейдана, которого в провинции Ван объявили "невыбранным мэром".

По итогам мэрских выборов, которые прошли в Ване в воскресенье, 31 марта, Зейдан, выдвигавшийся от Партии народного равенства и демократии (DEM), набрал 55,5% голосов. Его ближайший соперник Абдулахат Арвас из президентской Партии справедливости и развития (ПСР) получил 27,2%.

Однако региональный избирательный совет отдал мандат Арвасу. Совет сослался на решение суда, который постановил, что Зейдан не имел права баллотироваться. DEM отмечает, что решение было принято за два дня до выборов.

Аннулирование победы Зейдана вызвало массовые протесты в Ване и других городах. Полиция применила против протестующих водомёты и слезоточивый газ. Были задержаны 89 человек.

DEM подала апелляцию на лишение Зейдана мандата в Высший избирательный совет. За признание победы прокурдского кандидата проголосовали семь членов совета, против высказались четверо. DEM опубликовала решение совета и улицы Вана, на которых во второй раз праздновали победу Зейдана.

По результатам прошедших выборов, кандидаты от DEM станут мэрами в десяти юго-восточных провинциях, где компактно проживает курдское меньшинство. На этих выборах партия президента Турции Реджепа Эрдогана потерпела поражение, получив мэрские посты только в 24 провинциях из 81. Большинство руководящих должностей досталось оппозиционной Республиканской народной партии.