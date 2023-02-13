В Туве депутат от "Единой России" застрелил человека на охоте

Депутат Хурала Тувы от "Единой России" Эчис-Балдир Нурзат застрелил человека на охоте. Об этом написал телеграм-канал "База", а позже подтвердил региональный Следственный комитет, но не назвал имя подозреваемого. На 44-летнего депутата заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следствие считает, что 12 февраля в местечке "Хондей" сумона Нарынский Эрзинского района подозреваемый во время охоты увидел через тепловизор огнестрельного ружья марки "Егерь ВПО-114" человека, принял его за животное и выстрелил в 38-летнего местного жителя. Тот от полученных ран скончался на месте.

Расследование продолжается. Депутата отпустили под подписку о невыезде.