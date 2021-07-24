В Твери запретили баллотироваться экс- координатору "Открытой России"

В Твери избирком отказал в регистрации на выборах в Законодательное собрание области бывшему координатору движения "Открытая Россия" Артёму Важенкову. Об этом соратники Важенкова сообщили Радио Свобода.

Его кандидатуру выдвинула партия "Яблоко". Комиссия отказала в регистрации, мотивируя это некими "данными из Минюста". В обосновании отказа указана статья закона, запрещающая баллотироваться на выборах любого уровня людям, сотрудничавшим с организациями, признанными экстремистскими или террористическими. Минюст пока не предоставил документы, на которые ссылается избирком. Партия "Яблоко" запросила их у ведомства.

Сам Важенков считает решение об отказе политически мотивированным. Он напомнил о том, что недавно принятые изменения в законодательство были ранее использованы против соратников оппозиционера Алексея Навального, штабы которого были признаны экстремистскими организациями, а их деятельность запрещена. Однако, по словам Важенкова, он сам никогда не работал в структурах Навального. "Не существует и каких-либо документов, которые могли бы признать меня связанными с ними. Комиссия использует это основание незаконно, чтобы не допустить меня к выборам из-за политических взглядов" - утверждает он.

Российские власти преследуют и активистов "Открытой России", утверждая, что эта (в настоящий момент самораспустившаяся) организация является "нежелательной". Однако она не была признана ни экстремистской, ни террористической, поэтому из-за сотрудничества с "Открытой Россией", по закону, Важенкова с выборов снять не могли.

Артем Важенков - общественный деятель Твери. Его неоднократно задерживали по административным статьям. В августе 2020 года его арестовали в Минске, куда он приехал наблюдать за выборами президента, и поместили в следственный изолятор на Окрестина, где избили, заставляя признать вину в организации массовых беспорядков. После вмешательства российского диппредставительства активиста отпустили в Россию в статусе подозреваемого.

В соответствии с новым законодательствам, к участию в выборах ранее не допустили, в частности, политика Илью Яшина и бывшего главу московского штаба Навального Олега Степанова.