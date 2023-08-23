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В Тверской области разбился самолёт. Утверждается, что владелец - Пригожин

Самолет Embraer Legacy (иллюстративное фото)

В Бологовском районе Тверской области разбился самолёт, по предварительным данным, принадлежавший Евгению Пригожину. Момент его падения попал на видео, которые публикуют в частности телеграм-каналы "База" и Mash.

Самолёт упал в населённой местности. На опубликованных фото с места падения виден бортовой номер, похожий RA-02795.

Это номер бизнес-джета, принадлежавшего главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

МЧС сообщило, что на борту по предварительным данным были десять человек, все они погибли. Был ли на борту сам Пригожин - не сообщается. "Ротонда" утверждает, что обычно он пользуется другим своим самолётом.

Комментариев структур Пригожина пока нет. Связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone пишет, что самолёт якобы "сбили средствами ПВО".

"База" со ссылкой на данные Flightradar пишет, что самолёт летел из Москвы.

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