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"Я называю его Женя". История знакомства Лукашенко и Пригожина

Александр Лукашенко и Евгений Пригожин. Коллаж

После окончания попытки военного переворота в России российские власти объявили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправится в Беларусь. Выступая перед журналистами 27 июня, Александр Лукашенко заявил: "Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев". Белорусская служба Радио Свобода вспоминает историю знакомства Александра Лукашенко и Евгения Пригожина.

Оригинал этого материала на сайте Белорусской службы (на белорусском языке).

24 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после попытки мятежа глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь".

"Два президента действительно договорились, что президент Лукашенко приложит посреднические усилия для урегулирования ситуации. Дело в том, что Александр Рыгорович лично знаком с Пригожиным давно, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", – сказал Песков.

Вечером 26 июня в своем обращении Владимир Путин также заявил, что наемникам ЧВК "Вагнер" предложена возможность "уйти в Белоруссию". Имени Пригожина Путин в своем обращении не упомянул.

Пригожин покидает Ростов. 24 июня 2023 года
Пригожин покидает Ростов. 24 июня 2023 года

Перед этим стало известно, что Лукашенко уговорил Пригожина остановить движение военной колонны бойцов "Вагнера" на Москву. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого". Глава ЧВК "Вагнер" подтвердил эту информацию в своем обращении.

Что может связывать Лукашенко с Евгением Пригожиным?

Знакомство в ресторане New Island

Евгений Пригожин начинал свой бизнес с сети по продаже хот-догов еще в 1990-х годах. В 1996 году он решил заняться более серьезным ресторанным бизнесом. Пригожин открыл в Петербурге ресторан "Старая таможня", а два года спустя купил старый пароход "Москва-177" и открыл на нем плавучий ресторан New Island. Именно там Пригожин мог познакомиться с Лукашенко. В Петербурге конца 1990-х – начале 2000-х этот ресторан был популярным местом встреч политической и бизнес-элиты. В июне 1999 года в New Island состоялась встреча тогдашнего премьер-министра России Сергея Степашина с главой МВФ Мишелем Камдесу. Там Путин принял президента Франции Жака Ширака.

Евгений Пригожин (слева) подает пищу Владимиру Путину в московском ресторане, 11 ноября 2011 года
Евгений Пригожин (слева) подает пищу Владимиру Путину в московском ресторане, 11 ноября 2011 года

Как уверял бывший руководитель Белтелерадиокомпании Александр Зимовский, Лукашенко и Пригожин познакомились в 2002 году именно в плавучем ресторане. По его словам, там же присутствовал и Зимовский.

"Во время визита в Россию в 2002 году Александр Лукашенко решил пообедать с президентом России в Санкт-Петербурге в плавучем ресторане "Новый остров". Этот плавучий ресторан, пользующийся бешеной популярностью среди финансовой и политической элиты, принадлежал Евгению Пригожину. И он был представлен белорусскому президенту. Ужин понравился Лукашенко, за что он лично поблагодарил Евгения Пригожина и пожал ему руку", – рассказал Зимовский aif.ru.

Задержание 33 вагнеровцев и взаимные комплименты

О контактах Лукашенко и Пригожина за время их 20-летнего знакомства информации очень мало. В 2020 году накануне выборов в Беларуси были задержаны 33 вагнеровца. Тогда белорусские государственные СМИ сообщили, что боевики подконтрольной Пригожину ЧВК якобы планировали участвовать в беспорядках на территории Беларуси. Российские власти заявили, что это "провокация третьей страны", а позже обвинили в этой "провокации" Украину.

Украина настаивала на выдаче ей наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Бойцов ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля, а уже 14 августа стало известно об их возвращении в Россию. Лукашенко тогда заявил, что его старший сын Виктор пошел к ним извиняться, перед тем как передать вагнеровцев российским властям.

Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси, 29 июля 2020 года
Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси, 29 июля 2020 года

Евгений Пригожин не стал критиковать Лукашенко за задержание своих бойцов, а, наоборот, похвалил.

"Я не сомневаюсь, что КГБ Беларуси и Александр Григорьевич разберутся в ситуации. Он достаточно требователен, но в результате всегда принимает правильные решения. Могу с уверенностью сказать, что я и мои друзья всегда относились и относимся к Александру Рыгоровичу с уважением, как к близкому по духу и характеру человеку. Желаю ему только самого лучшего", – сказал тогда Пригожин.

"Игрушка в чужих руках"

6 августа 2020 года, за три дня до выборов, Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В разговоре он упомянул Пригожина.

"Вы говорите "Вагнер". Мы знаем, кто возглавляет структуру, Женя Пригожин. Я так его и зову, Женя. У нас с ним самые лучшие отношения. Близкие", – сказал тогда Лукашенко.

При этом он заявил, что Пригожин – "игрушка в чужих руках".

"Конечно, мне очень жаль, что с ним связаны эти вагнеровцы. Но, с другой стороны, он игрушка в чужих руках. Он не принимает решений. Да, он это организует, у него есть дела, он им платит, он должен. Ну не он это. Немного выше. Заместители министров. Некоторые бегали по Беларуси – не получилось. А теперь им нужно доказать, что мы привезем теплую Беларусь и бросим ее к какой-нибудь кремлевской башне", – сказал Лукашенко, напомнив о задержании 33 вагнеровцев в Беларуси.

Пригожин тогда подтвердил слова Лукашенко об их знакомстве и теплых отношениях.

"Да, действительно, я очень хорошо и тепло отношусь к Александру Григорьевичу и прекрасно понимаю его состояние, когда перед серьезными событиями в жизни его страны и его народа на него со всех сторон оказывается огромное давление. Многие западные государства пытаются им манипулировать", – сказал тогда Пригожин в ответ на слова Лукашенко.

Скриншот репортажа белорусского гостелевидения о задержании вагнеровцев
Скриншот репортажа белорусского гостелевидения о задержании вагнеровцев

А в мае 2021 года, когда в Минске был вынужденно посажен самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту, Пригожин похвалил Лукашенко за то, что тот "нас**ть ему в лицо не дал".

"Слава, слава Лукашенко! Уважаю, кланяюсь, поддерживаю всем сердцем. Великий человек, который остановил отморозков и в лицо не дал... Еще раз, Александр Григорьевич, с уважением. Пригожин", – опубликовала тогда комментарий бизнесмена пресс-служба его компании "Конкорд".

Эту цитату опубликовали openmedia.io, Московская газета и другие издания, первоисточник сейчас удален.

Бизнес-интересы

Бизнес-интересы Пригожина в России – общепит, клининг, строительство военных объектов, СМИ, "фабрика троллей", девелопмент и так далее. О филиалах его компаний в Беларуси ничего не известно. О деятельности ЧВК "Вагнер" в Беларуси также известно не много. По неподтвержденной информации бойцы этой организации могли пройти обучение в одном из белорусских подразделений Сил специальных операций.

В феврале 2021 года ФБР объявило Пригожина в розыск и назначило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за помощь в его задержании. Причина – вмешательство в американские выборы.

Утром 27 июня белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что бизнес-джет "Эмбрайер 600" с бортовым номером RA-02795, которым пользуется глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

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