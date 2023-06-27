"Я называю его Женя". История знакомства Лукашенко и Пригожина

После окончания попытки военного переворота в России российские власти объявили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправится в Беларусь. Выступая перед журналистами 27 июня, Александр Лукашенко заявил: "Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев". Белорусская служба Радио Свобода вспоминает историю знакомства Александра Лукашенко и Евгения Пригожина.

Оригинал этого материала на сайте Белорусской службы (на белорусском языке).

24 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после попытки мятежа глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь".

"Два президента действительно договорились, что президент Лукашенко приложит посреднические усилия для урегулирования ситуации. Дело в том, что Александр Рыгорович лично знаком с Пригожиным давно, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", – сказал Песков.

Вечером 26 июня в своем обращении Владимир Путин также заявил, что наемникам ЧВК "Вагнер" предложена возможность "уйти в Белоруссию". Имени Пригожина Путин в своем обращении не упомянул.

Перед этим стало известно, что Лукашенко уговорил Пригожина остановить движение военной колонны бойцов "Вагнера" на Москву. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого". Глава ЧВК "Вагнер" подтвердил эту информацию в своем обращении.

Что может связывать Лукашенко с Евгением Пригожиным?

Знакомство в ресторане New Island

Евгений Пригожин начинал свой бизнес с сети по продаже хот-догов еще в 1990-х годах. В 1996 году он решил заняться более серьезным ресторанным бизнесом. Пригожин открыл в Петербурге ресторан "Старая таможня", а два года спустя купил старый пароход "Москва-177" и открыл на нем плавучий ресторан New Island. Именно там Пригожин мог познакомиться с Лукашенко. В Петербурге конца 1990-х – начале 2000-х этот ресторан был популярным местом встреч политической и бизнес-элиты. В июне 1999 года в New Island состоялась встреча тогдашнего премьер-министра России Сергея Степашина с главой МВФ Мишелем Камдесу. Там Путин принял президента Франции Жака Ширака.

Как уверял бывший руководитель Белтелерадиокомпании Александр Зимовский, Лукашенко и Пригожин познакомились в 2002 году именно в плавучем ресторане. По его словам, там же присутствовал и Зимовский.

"Во время визита в Россию в 2002 году Александр Лукашенко решил пообедать с президентом России в Санкт-Петербурге в плавучем ресторане "Новый остров". Этот плавучий ресторан, пользующийся бешеной популярностью среди финансовой и политической элиты, принадлежал Евгению Пригожину. И он был представлен белорусскому президенту. Ужин понравился Лукашенко, за что он лично поблагодарил Евгения Пригожина и пожал ему руку", – рассказал Зимовский aif.ru.

Задержание 33 вагнеровцев и взаимные комплименты

О контактах Лукашенко и Пригожина за время их 20-летнего знакомства информации очень мало. В 2020 году накануне выборов в Беларуси были задержаны 33 вагнеровца. Тогда белорусские государственные СМИ сообщили, что боевики подконтрольной Пригожину ЧВК якобы планировали участвовать в беспорядках на территории Беларуси. Российские власти заявили, что это "провокация третьей страны", а позже обвинили в этой "провокации" Украину.

Украина настаивала на выдаче ей наемников, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Бойцов ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля, а уже 14 августа стало известно об их возвращении в Россию. Лукашенко тогда заявил, что его старший сын Виктор пошел к ним извиняться, перед тем как передать вагнеровцев российским властям.

Евгений Пригожин не стал критиковать Лукашенко за задержание своих бойцов, а, наоборот, похвалил.

"Я не сомневаюсь, что КГБ Беларуси и Александр Григорьевич разберутся в ситуации. Он достаточно требователен, но в результате всегда принимает правильные решения. Могу с уверенностью сказать, что я и мои друзья всегда относились и относимся к Александру Рыгоровичу с уважением, как к близкому по духу и характеру человеку. Желаю ему только самого лучшего", – сказал тогда Пригожин.

"Игрушка в чужих руках"

6 августа 2020 года, за три дня до выборов, Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В разговоре он упомянул Пригожина.

"Вы говорите "Вагнер". Мы знаем, кто возглавляет структуру, Женя Пригожин. Я так его и зову, Женя. У нас с ним самые лучшие отношения. Близкие", – сказал тогда Лукашенко.

При этом он заявил, что Пригожин – "игрушка в чужих руках".

"Конечно, мне очень жаль, что с ним связаны эти вагнеровцы. Но, с другой стороны, он игрушка в чужих руках. Он не принимает решений. Да, он это организует, у него есть дела, он им платит, он должен. Ну не он это. Немного выше. Заместители министров. Некоторые бегали по Беларуси – не получилось. А теперь им нужно доказать, что мы привезем теплую Беларусь и бросим ее к какой-нибудь кремлевской башне", – сказал Лукашенко, напомнив о задержании 33 вагнеровцев в Беларуси.

Пригожин тогда подтвердил слова Лукашенко об их знакомстве и теплых отношениях.

"Да, действительно, я очень хорошо и тепло отношусь к Александру Григорьевичу и прекрасно понимаю его состояние, когда перед серьезными событиями в жизни его страны и его народа на него со всех сторон оказывается огромное давление. Многие западные государства пытаются им манипулировать", – сказал тогда Пригожин в ответ на слова Лукашенко.

А в мае 2021 года, когда в Минске был вынужденно посажен самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту, Пригожин похвалил Лукашенко за то, что тот "нас**ть ему в лицо не дал".

"Слава, слава Лукашенко! Уважаю, кланяюсь, поддерживаю всем сердцем. Великий человек, который остановил отморозков и в лицо не дал... Еще раз, Александр Григорьевич, с уважением. Пригожин", – опубликовала тогда комментарий бизнесмена пресс-служба его компании "Конкорд".

Эту цитату опубликовали openmedia.io, Московская газета и другие издания, первоисточник сейчас удален.

Бизнес-интересы

Бизнес-интересы Пригожина в России – общепит, клининг, строительство военных объектов, СМИ, "фабрика троллей", девелопмент и так далее. О филиалах его компаний в Беларуси ничего не известно. О деятельности ЧВК "Вагнер" в Беларуси также известно не много. По неподтвержденной информации бойцы этой организации могли пройти обучение в одном из белорусских подразделений Сил специальных операций.

В феврале 2021 года ФБР объявило Пригожина в розыск и назначило вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за помощь в его задержании. Причина – вмешательство в американские выборы.

Утром 27 июня белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что бизнес-джет "Эмбрайер 600" с бортовым номером RA-02795, которым пользуется глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.