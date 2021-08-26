Задержанный 25 августа 40-летний житель Тюмени Виталий Бережной признался в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, которую на протяжении двух месяцев искали волонтёры, спасатели и полиция. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Подозреваемый в 2008-2011 годах служил в полиции в Ханты-Мансийском автономном округе.

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Ребёнок ушёл из дома на юго-востоке Тюмени 30 июня. Сообщалось, что девочка собиралась дойти до территории расположенного неподалёку пансионата, чтобы установить на телефон игру через бесплатный Wi-Fi. Тело было найдено после масштабных поисков 19 августа в коробке из-под бытовой техники, завёрнутым в половину половика и целлофан, в двух с половиной километрах от места исчезновения.

Девочка перед смертью была изнасилована. Её бабушка сообщила, что ребёнка пытали током. По подозрению в преступлении был задержан Бережной, работающий в расположенном рядом мебельном цеху. Туда была заказана техника, в коробке из-под которой нашли тело.

В квартире Бережного была найдена вторая половина половика. Образцы его ДНК совпали с найденными на теле погибшей, утверждает следствие. Утверждается, что слова задержанного подтверждены в ходе следственного эксперимента. Источник агентства РИА "Новости" сообщил, что подозореваемый участвовал в поисках своей жертвы вместе с волонтёрами.

СК пообещал проверить руководителя следственного управления ведомства по Тюменской области. Утверждается, что он мог неэффективно организовать расследование исчезновения и поиски погибшей. Подозреваемому будет предъявлено обвинение по статье об изнасиловании и убийства ребёнка. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.