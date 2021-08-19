В Тюмени найдено тело восьмилетней девочки, пропавшей в конце июня

В Тюмени найдена погибшей восьмилетняя девочка. Она пропала без вести в конце июня. Дело находилось на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Тело ребенка нашли приблизительно в двух километрах от дома – в районе лесобазы на улице Домостроителей, сообщает СКР. Волонтёры поисковых отрядов "Лиза Алерт" утверждают, что не раз прочесывали это место. Они не исключают, что тело могли подбросить уже после поисков.

Жители Тюмени несут цветы и игрушки к подъезду, где жила девочка.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту исчезновения ребенка - по статье об убийстве малолетнего и по статье “Халатность” в отношении органов системы профилактики. Девочка жила в многодетной семье с отцом, который два года назад вышел из колонии, и без матери.

Восьмилетняя тюменка ушла из дома 30 июня в 11 часов дня, рассказывали члены её семьи. Она собиралась дойти до территории пансионата, чтобы скачать игру на телефон через бесплатный Wi-Fi. Домой так и не вернулась.

Девочку на протяжении двух месяцев искали сотни человек — волонтеры, местные жители, сотрудники правоохранительных органов. Тюменские власти обещали награду 500 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию, способствующую поиску. Позже награду в 1 млн рублей объявило и МВД.

Согласно данным поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", в России ежегодно пропадает более 30 тыс. детей. Примерно 20 % из них так и не находятся.