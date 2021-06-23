В тюрьме Барселоны скончался основатель компании McAfee

Основатель компании, разрабатывавшей один из самых популярных в мире антивирусных софтов, Джон Макафи, погиб в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес. Газета Diario сообщает, что он был найден мёртвым в своей тюремной камере на следующий день после одобрения судом его экстрадиции в США.



75-летний Макафи подозревается американским правосудием в уклонении от налогов. Министерство юстиции США заявило, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.

Как сообщал "Голос Америки" со ссылкой на сведения Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-младший. Макафи якобы пользовался большим числом подписчиков в твиттере, чтобы провоцировать изменения курсов криптовалют, а это позволяло ему получать прибыли.

Макафи был задержан полицией Испании в прошлом году в аэропорту Эль-Прат и доставлен в барселонскую тюрьму. Обстоятельства его смерти расследуются.