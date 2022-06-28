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В Удмуртии задержан адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов

Иллюстративное фото

В Удмуртии задержали президента местной адвокатской палаты Дмитрия Талантова. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Адвокат написал, что его в наручниках везут в Следственный комитет. Открытое сообщество адвокатов и правозащитников "Первый отдел" уточняет в своём телеграм-канале, что Талантова задержали накануне вылета в Москву. Причина задержания неизвестна.

Вчера Талантов прокомментировал удар по торговому центру в Кремнечуге: "Сегодняшний ужас в Кременчуге — это тоже часть денацификации? Или это фашизм? Мрази ваше имя!". Ранее адвокат называл директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского фашистом и негативно высказывался о власти.

Дмитрий Талантов защищает журналиста Ивана Сафронова, который уже почти два года находится в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене .

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