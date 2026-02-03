В Уфе девятиклассник пришёл в школу с пластиковым автоматом

В Уфе ученик одной из гимназий утром напал на своё учебное заведение. Он ворвался в школу с предметом, похожим на оружие, и начал стрелять. Одним из первых об этом сообщило издание UFA1.RU.

Впоследствии местные власти и правоохранительные органы уточнили информацию о произошедшем. "Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности", - написал в своём телерам-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

Задержание школьника подтвердил пресс-центр МВД России. "По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду", - говорится в сообщении.

Подростка задержали прибывшие на место ЧП сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росвардии. Информацию о пострадавших в МВД не уточнили.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовных дел, в том числе по статье о халатности.

Причиной нападения мог стать буллинг со стороны одноклассников. Это следует из слов главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева, прибывшего на место ЧП. "Девятиклассники обижали парня", - сказал Мавлиев журналистам.

Больше новостей Радио Свобода: