В Уфе девятиклассник устроил стрельбу в школе и взорвал петарду

В Уфе ученик одной из гимназий утром напал на своё учебное заведение. Он ворвался в школу с травматическим оружием и открыл стрельбу по находящимся внутри. Издание UFA1.RU, которое одним из первых сообщило о произошедшем, написало о трёх пострадавших, сославшись на предварительные данные.

Местные власти информацию о раненых не подтверждают.

"Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуация на контроле, выясняем подробности", - написал в своём телерам-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

Задержание школьника, подозреваемого в стрельбе, подтвердил пресс-центр МВД России. "По предварительной информации, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду", - говорится в сообщении.

Подростка задержали прибывшие на место ЧП сотрудники патрульно-постовой службы полиции и Росвардии. Информацию о пострадавших в МВД не уточнили.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовных дел, в том числе по статье о халатности.

О возможных мотивах нападения официальной информации пока нет.