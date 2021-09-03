В Уфе обвинение требует четырёх лет колонии для пенсионерки

В Уфе на судебном заседании по делу пенсионерки Ильмиры Бикбаевой обвинение потребовало для неё четырех лт колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент "Idel.Реалии" из зала суда.

В декабре прошлого года Ильмире Бикбаевой предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Пенсионерка вину не признала, заявив, что оказывала помощь матери политзаключённого Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".

Следствие регионального управления ФСБ посчитало, что Бикбаева, переведя на банковскую карту матери арестованного политика 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, финансировала подготовку и совершение Дильмухаметовым "преступлений экстремистской направленности".

Росфинмониторинг внес Бикбаеву в список экстремистов и террористов до вынесения судебного решения.

В пятницу, последнем слове Ильмира Бикбаева вновь заявила о своей невиновности и попросила оправдать её. Приговор будет оглашен 6 сентября.

Год назад Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и её финансированию.

Российское правозащитное общество "Мемориал" (внесено в список иностранных агентов) признало Айрата Дильмухаметова политзаключенным. Сам он считает себя жертвой политического преследования.