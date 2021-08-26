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В Уфе соратника Навального 12 часов допрашивали по делу об экстремизме

Акция в поддержку Алексея Навального в Уфе в апреле 2021 года

В Уфе соратника Навального, депутата сельсовета Альберта Гаскарова допросили в качестве свидетеля по делу об участии в экстремистском сообществе. Допрос длился 12 часов, в нем участвовали два сотрудника Главного следственного управления Следственного комитета России, которые специально прилетели из Москвы. После допроса Гаскарова отпустили, взяв подписку о неразглашении,сообщает Idel. Реалии.

9 июня Мосгорсуд признал внесенный в список иностранных агентов Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Теперь активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.

В июне Гаскарова вызывали на допрос в качестве свидетеля по другому уголовному делу, возбуждённому в отношении Алексея Навального — о так называемом мошенничестве. В Следственном комитете тогда заявили, что Навальный потратил на личные цели 356 млн рублей из тех средств, которые перечислялись в качестве пожертвований на различные проекты его команды.

В октябре 2019 года дома у Альберта Гаскарова, как и у ряда других волонтеров Навального, прошёл обыск в рамках "дела ФБК". В том же месяце у Гаскарова и ещё у нескольких активистов по решению Басманного суда Москвы были заблокированы банковские счета, которые не разблокированы до сих пор.

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