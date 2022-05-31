Администрация главы Башкирии обязала сотрудников республиканских больниц перечислить часть своей зарплаты на восстановление города Хрустальный (Красный Луч) в Луганской области Украины. Он с 2014 года находится под контролем пророссийских сепаратистов. О распоряжении рассказало издание "Вёрстка" со ссылкой на профсоюз медицинских работников "Действие".

Деньги требуют от сотрудников всех уровней, пишет "Вёрстка". Уборщиков обязали выплатить по 200 рублей, средний медицинский персонал по 500, врачей — по тысяче. Издание не уточняет, идёт ли речь о разовом платеже или ежемесячных перечислениях.

19 мая Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что президент России Владимир Путин принял решении о "шефстве" российских регионов над районами в Луганской и Донецкой областях Украины, которые Москва признала независимыми государствами. Об этом сообщало государственное агентство РИА "Новости".

По данным газеты "Ведомости", Башкирия отвечает именно за Хрустальный. Депутаты регионального парламента и чиновники различных ведомств, как утверждается, перевели на поддержку жителей города однодневный заработок, а региональное минобрнауки занялось организацией отдыха для местных школьников.

Деньги и ресурсы из регионов направляется по указанию Москвы, кто выбирает, кому именно выделять деньги — в публикации "Ведомостей" не уточняется. Чувашия обязалась шефствовать над двумя электротехническими заводами — донецким и торезским в Донецкой области, Владимирской области досталось шефство над городом Докучаевском, Хабаровскому краю — над Дебальцевым, Ханты-Мансийскому автономному округу — над Макеевкой, Москве — над Донецком и Луганском, Новосибирской области — над Беловодским районом Луганской области, сообщали ранее главы регионов и СМИ.

У многих из шефствующих российских регионов запланирован дефицит бюджета. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос, из каких средств регионы планируют оплачивать шефские расходы, 20 мая говорил, что "в каждом отдельном случае это отдельное решение", — напоминают "Ведомости".