Россияне платят. Донецку и Луганску дали соцвыплаты, на очереди – пенсии

В контролируемой Москвой "ДНР" грядут перемены. В ответ на возросший поток денег из России обострилась борьба за власть и финансовые потоки. Еще один видимый результат происходящего – в Донецке бесследно исчезло действовавшее с 2018 года правительство. Регион готовят к новой встряске, но при этом войну "на земле" не ждет никто – ни в окопах, ни на рынках.

Президент России Владимир Путин 29 января дал поручение правительству РФ разработать механизм получения новыми гражданами России из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины социальных выплат и льгот через портал госуслуг. Для Донецка и Луганска это отдельная революция – предполагается, что местные обладатели российских паспортов будут оформлять тот же российский материнский капитал "без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации". Получается, что для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса отменят святое – российскую прописку в паспорте. Без нее их с трудом селят в гостиницы, но теперь в рамках "более полной интеграции" допустят к российским выплатам на детей.

О выполнении поручения глава правительства РФ Михаил Мишустин должен отчитаться к 1 мая, и пока к этому процессу в Донецке относятся скептически. Тут уже есть множество подпольных контор по "взлому" системы социальных выплат РФ. Таких же, какие действуют, например, для россиян в Германии. В "ДНР" и "ЛНР" предлагают свои услуги семьям с желательно двумя маленькими детьми за 50 процентов суммы обналиченного материнского капитала. Его, как известно, можно тратить на учебу детей, ипотеку и строительство дома – на то, чего фактически не существует на территории самопровозглашенных республик. Людей в итоге за деньги временно прописывают в регионах России (в Ростовской области эта услуга стоит 2000 рублей за каждый месяц регистрации) и быстро проворачивают аферу с материнским капиталом – семьям в Макеевке выплата их половины в виде 250–300 тысяч рублей грезится как редкая житейская удача, наказания же от российских правоохранителей никто не ждет.

Появление официальной возможности получить российские социальные выплаты через портал госуслуг, кажется, сможет помочь только тем, кто выезжает в Россию хотя бы иногда – на сезонные заработки. Но и в этом случае выплаты будут сопровождаться дополнительными поборами. Коммерческих банков и вообще связанной с внешним миром банковской системы тут нет, а значит ипотеку получить невозможно, не работают в магазинах российские банковские карты, в банкоматах невозможно снять деньги. Этот список из свидетельств отсутствия цивилизации можно продолжать. В заявлении Путина местные в первую очередь пока не нашли главного для них слова – "пенсии".

Разговоры о том, что главным итогом нынешнего обострения вокруг Донбасса станет не признание Россией "ДНР" и "ЛНР", а включение здешних граждан РФ в систему российских льгот и пенсий, появились в декабре 2021 года. Эта тема в публичном пространстве возникла при подготовке прямой линии Путина с членами Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Доступа к российской пенсионной системе как главного признака "объединения с Россией" здесь ждут с осторожным оптимизмом.

В "ЛНР" и "ДНР" из России, начиная с лета прошлого года, поступает больше денег. Повышение финансирования видно не только по притоку средств на реанимацию промышленности. В Донецке на здании местного театра вдруг появилось электронное табло, в студиях "государственных" телеканалов "ДНР" появилось новое оборудование.

Одновременно местных предпринимателей по очереди вызывают в налоговую. "Наш главный бухгалтер сходил туда еще в ноябре, нам в приказном порядке предложили подписать договор – в обмен на снижение единого социального налога с 30 до 15 процентов взять на себя обязательство поднять за два года официальную заработную плату сотрудникам до уровня 34 тысяч рублей в месяц. Мы уже начали сокращения", – так рассказывает о ситуации на условиях анонимности один из предпринимателей в "ДНР".

С 1 января обещали повышение заработных плат и пенсий самым нуждающимся категориям населения: учителям, врачам, бюджетникам. Пенсию, в свою очередь, должны были поднять до минимального уровня в 7884 российских рубля. После военного обострения и обрушения курса рубля минимальную выплату пенсионеру в "ДНР" можно описать просто – чуть меньше 100 долларов.

Цены на продукты растут так, что подсчитать сразу трудно

"Мне подняли в детском саду зарплату на 2000 рублей и пенсию на 2000 с 1 января, – рассказывает Елена, 63-летняя воспитатель детского сада из Донецка. – Но одновременно подняли цены на вывоз мусора, воду, электричество, с осени резко подорожал уголь для домохозяйств, а цены на продукты растут так, что подсчитать сразу трудно. Эти тысячи летят, как раньше сотни! Можно было бы сказать "сколько дали, столько и отобрали!", но я не очень уверена будет ли баланс, он точно не в нашу пользу".

Разговоры в Донецке и Макеевке – только вокруг денег и их отсутствия. На втором месте по резонансу, пожалуй, будет дата 1 февраля 2022. Это срок действия указа "главы "ДНР" Дениса Пушилина, согласно которому перед выборами депутатов российской Госдумы смягчали условия комендантского часа. Ограничения отменяли сначала на выходных, потом расширили отмену комендантского часа на срок с вечера пятницы до утра понедельника, но сейчас получается, что комендантский час могут опять вернуть на всю неделю.

Общественный транспорт после 20:00 практически не ходит, кафе и рестораны разрешение на работу до 23:00 должны получать отдельно, и это далеко не у всех получается. При этом ощущение улучшения жизни, снижения уровня напряжения от отмены комендантского часа на выходных все же были. Если 1 февраля комендантский час вернется на полную неделю – вот это будет сигнал об обострении, реальный, а не слова о "большой войне" в российском телевизоре.

Вокруг Донецка сейчас нет главного – артиллерийской канонады. Затишье началось с середины декабря. На фронте еще работают снайперы, иногда взрываются мины, но по большому счету в ожидании обещанной "большой войны" линия соприкосновения молчит. Здесь тоже стало неожиданно больше денег. С ноября 2021 года базовая ставка рядового неожиданно поднялась до 24 тысяч рублей. "Неожиданно", поскольку с начала года каждый месяц обещали 20 тысяч, но не платили. Долгожданный опережающий подъем денежного довольствия – еще один из немногих признаков подготовки к войне.

В остальном все спокойно не только в окопах, но и на рынках – ажиотажа вокруг круп и консервов нет, народ на телевизор не реагирует, поскольку просто надоело.

Главный ньюсмейкер сейчас Евгений Юрченко – бывший заместитель губернатора Воронежской области, которому вручили всю тяжелую промышленность захваченной части Донбасса как некоему "инвестору". До этого о том, что заводы стоят два года, тут глухо молчали, сейчас говорят о каждой оплате услуг поставщиков сырья как о громадном достижении. Сообщается даже о покупке теплых курток для металлургов Алчевского металлургического комбината.

Был арестован "мэр" Макеевки. Выборов нового – не будет, равно как не выбирали и предыдущего

С его приходом и появлением нового финансирования перед Новым годом, например, был арестован "мэр" Макеевки. Выборов нового – не будет, равно как не выбирали и предыдущего. В ноябре "глава "ДНР" Денис Пушилин издал указ об увольнении первого заместителя "правительства "ДНР", бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова. Он был куратором местной промышленности еще в 2016-м, потом назывался генеральным директором ЗАО "Внешторгсервис", потом одновременно стал "вице-премьером правительства". В октябре 2021-го его командировка закончилась, он собрал вещи из временно занимаемого жилья в Донецке и отбыл в Россию. Через месяц почему-то решили издать указ о его увольнении.

Руководитель Пашкова, глава "правительства "ДНР" Александр Ананченко последний раз появился в Донецке в середине декабря, поэтому не исключено, что и он насовсем отбыл в Россию.

Полтора месяца самопровозглашенная "Донецкая республика" живет без правительства в лице пары Ананченко – Пашков. Оно было отдельным центром влияния в Донецке. Сейчас его нет, и никого из местных это не удивляет: идет зачистка наследия Сергея Курченко, и связанных с ЗАО "Внешторгсервис" людей понемногу убирают. До 2018 года полноценного правительства в "ДНР" не существовало, Александр Захарченко объединял все главные посты в этом образовании. После его гибели появился отдельный центр руководства экономикой, а сейчас его опять убрали.

Большинством предприятий все равно номинально руководит "инвестор" – привезенный из Российской Федерации чиновник и предприниматель средней руки Евгений Юрченко. На каких юридических условиях и почему он получил контроль над частью горно-металлургической отрасли Донбасса и кто вложил деньги в реанимацию заводов? В Донецке на эти вопросы никто не ответит, да и никто в трезвой памяти их не задаст.