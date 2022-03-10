Россия отказывается от дальнейшего участия в работе Совета Европы

МИД России заявил, что Москва более не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как страны Запада подрывают работу этой организации.
"Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе", - говорится в распространенном в четверг заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В Москве также подчёркивают, что "Россия не будет участвовать в превращении
натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской
организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве
и самолюбования".
О решении объявлено на фоне продолжающегося российского вооружённого вторжения на территорию Украины, резкой критики действий руководства России со стороны многих стран мира и беспрецедентных западных экономических санкций в отношении российских политиков, бизнесменов, банков, госструктур и компаний.
25 февраля, на второй день российского вторжения, комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке членства России в организации из-за войны в Украине. Решение было принято по инициативе Польши и Украины. Как сообщалось тогда, Россия лишается права иметь представительство в Совете и в Парламентской ассамблее Совета Европы, но остаётся участником подписанных европейских конвенций, в том числе конвенции о правах человека. Приостановка членства не является постоянной мерой, у Москвы остаются пути коммуникации с Советом, отмечалось в сообщении организации.
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, став 39-м членом этой международной структуры, пишут "Ведомости". Спустя год в связи с членством в организации Москва ввела мораторий на смертную казнь. Конституционный суд дважды продлевал мораторий ― в 1999-м и 2009-м годах, однако в Уголовном кодексе упоминание смертной казни по-прежнему содержится.
- Зампредседателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев, комментируя, в том числе, приостановку членства РФ в Совете Европы и ПАСЕ, назвал меру "дикой несправедливостью". Одновременно он сказал, что это и неплохой повод "хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". Медведев добавил, что решение даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
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