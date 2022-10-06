В Ухте разбили и облили красной краской мемориальную доску, посвящённую командиру батальона пророссийских сепаратистов в Донецке Арсену Павлову, известному по позывному Моторола. Об этом сообщила программа местного телевидения "День".

Доска была расположена на школе №13, где учился Павлов. За её установку в июне единогласно проголосовали местные депутаты. Сообщалось, что школу могут переименовать в честь Павлова.

Кто разбил доску — неизвестно. О расследовании инцидента ничего не сообщалось.