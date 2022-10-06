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В Ухте облили краской и разбили памятную доску командиру донецких сепаратистов Мотороле

Плакат в Донецке, 2016 год

В Ухте разбили и облили красной краской мемориальную доску, посвящённую командиру батальона пророссийских сепаратистов в Донецке Арсену Павлову, известному по позывному Моторола. Об этом сообщила программа местного телевидения "День".

Доска была расположена на школе №13, где учился Павлов. За её установку в июне единогласно проголосовали местные депутаты. Сообщалось, что школу могут переименовать в честь Павлова.

Кто разбил доску — неизвестно. О расследовании инцидента ничего не сообщалось.

  • Родившийся в Ухте гражданин России Павлов стал известен в 2014 году, управляемый им батальон донецких сепаратистов "Спарта" воевал против украинской армии под Славянском, Иловайском, в Донецком аэропорту и районе Дебальцева. Формирование пользовалось широкой медийной поддержкой со стороны российских окологосударственных СМИ.
  • В 2015 году правозащитники Amnesty International сообщили, что он подозревается в военном преступлении, убийстве пленного. В армии донецких сепаратистов ему было присвоено звание полковника. В 2016 году он погиб в результате покушения: в лифте дома, где он жил, взорвалась бомба.
  • В мае 2022 года президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. В речи в сентябре Путин упомянул его в списке других командиров сепаратистских подразделений, назвав их "героями великой России".

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