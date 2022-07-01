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В Ухте в школе открыли мемориальную доску Мотороле

Моторола

В Ухте в школе, где учился воевавший на стороне сепаратистов Донбасса Арсен Павлов по прозвищу Моторола, открыли мемориальную доску в его честь. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин.

14 июня депутаты совета Ухты единогласно проголосовали за установку мемориальной доски Мотороле на школе. Как сообщили в совете изданию "Комиинформ", речь шла только об установке доски, а не о переименовании школы. "Принимать решение о том, чтобы школа носила имя героя ДНР, необходимо с учетом мнения самой образовательной организации", - говорилось в сообщении совета.

В нынешнем году в Ухте начали обсуждать присвоение школе №13 имени Арсена Павлова. С предложением выступил глава городской администрации Магомед Османов, который шесть лет назад говорил, что жители не хотят ни улиц, ни школ имени Моторолы, отмечает сайт Север. Реалии.

В мае 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Павлова орденом Мужества посмертно.

Арсен Павлов родился в Ухте и окончил школу №13, в 2002 году уехал из города, служил в Вооруженных силах России. Три года он был связистом в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова бригаде морской пехоты, отсюда и его прозвище – Моторола. Согласно открытым данным, в 2012 году Павлова осудили на 1,5 года условно за угон автомобиля.

  • Весной 2014 года Павлов приехал на Украину защищать "русский мир". Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, Иловайском, в Донецком аэропорту и районе Дебальцева. Моторола приобрел известность своей жестокостью. Правозащитники из Amnesty International в 2015 году сообщали, что у них есть информация о достоверном факте убийства защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого, которого застрелил Моторола. В организации знают как минимум пятерых свидетелей этого убийства.
  • На Моторолу было совершено несколько покушений. В 2016 году он погиб при взрыве самодельной бомбы, заложенной в лифте дома, где он жил.
  • Организация из Новосибирска "Гражданский патруль" сразу после смерти Моторолы просила переименовать в Ухте часть улицы Интернациональная или дублер проспекта Космонавтов в "проспект Арсения Павлова". Власти провели общественные обсуждения, местные жители почти единогласно выступили против этого.

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