Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Украине арестовали бывших руководителей "Антонова"

Ан-225 "Мрия" – самый тяжёлый грузовой самолёт в мире. Уничтожен в феврале 2022 года в ходе российского вторжения в Украину

Служба безопасности Украины предъявила подозрения в препятствовании деятельности ВСУ бывшему гендиректору авиакомпании "Антонов", его бывшему заместителю и бывшему начальнику по авиабезопасности. Речь идёт о Сергее Бычкове, Михаиле Харченко и Александре Нетёсове соответственно, сообщают украинские СМИ.

В их квартирах и на рабочих местах провели обыски. Бычкова и Нетёсова арестовали на два месяца, Харченко объявили в розыск.

По данным украинского следствия, накануне российского вторжения подозреваемые не допустили ВСУ на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Установлено, что в начале 2022 года чиновники прямо запретили возводить в аэропорту оборонительные сооружения и распорядились заблокировать военным доступ на территорию аэропорта.

По сообщению Офиса Генерального прокурора Украины, действия подозреваемых привели к тому, что на территории аэропорта погиб один человек, ещё двое пострадали. Также был уничтожен крупнейший транспортный самолёт в мире "Мрия", повреждены другие самолёты и автотранспортные средства. Кроме того, над аэропортом был утрачен контроль, а близлежащие населённые пункты были временно оккупированы.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

  • Бычкова уволили в марте 2022 года. Уже тогда руководителей "Антонова" обвиняли в том, что они могли спасти "Мрию", если бы перегнали её в другое место. "Антонов" обвинения отвергал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG