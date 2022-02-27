Из-за атаки повреждён крупнейший в мире транспортный самолёт "Мрия"

В международном аэропорту Антонов, вблизи Киева, повреждён крупнейший в мире транспортный реактивный самолёт Ан-225 "Мрия".

Жители населённого пункта Гостомель, расположенного в двух километрах от аэропорта, пишут в социальных сетях, что "Мрия" стояла со снятыми двигателями и из-за этого ее не могли эвакуировать, в отличие от других самолетов.

Разрушение самолёта подтвердили в концерне "Укроборонпром". По информации украинской стороны, это произошло в результате атаки российских военных. Восстановление "флагмана украинской авиации" будет стоить около 3-х миллиардов долларов и займёт длительной время, говорится в сообщении концерна в телеграме.

По всей видимости, речь идет о единственном летном экземпляре самолета. На заводе имени Антонова также находится еще один самолет, готовый на 70 процентов.