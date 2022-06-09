В Украине девятерых военных из Тувы обвинили в убийствах гражданских

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила девятерых жителей Тувы в убийствах мирных жителей в селе Ягодное Черниговской области. Их имена она назвала в своем фейсбуке.

Все россияне из списка, как утверждается, служат в российской части №55115. По утверждению генпрокурора, они причастны к пыткам и убийствам мирных жителей.

"Они выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на улице на морозе, искали патриотические тату и военное белье. У селян отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат спрятанные, то каждого пятого мужчину казнят", - рассказала Венедиктова.

По её словам, в марте российские солдаты согнали в подвал школы около 300 жителей села Ягодное, среди них было 77 детей. Как утверждает генпрокурор Украины, в течение двадцати дней их использовали в качестве "живого щита".

"Самому младшему пленнику было полтора месяца, самому старшему - 93 года. Их насильно удерживали в нечеловеческих условиях: теснота и духота, полнейшая темнота, голод и жажда, полная антисанитария", - пишет Венедиктова.

Десять заложников, по ее данным, умерли из-за условий содержания. Ещё 17 жителей села были убиты военными. Список убитых заложники вели на стене подвала. "Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали. За нарушение этого запрета открывали огонь. Людям приходилось прятаться в выкопанных могилах", - рассказала генеральный прокурор Украины.

Независимого подтверждения этой инфомации нет, ранее ведомство обвиняло в причастности к военным преступлениям в Буче гражданина Беларуси, который, по всей видимости, не был в Украине после начала войны.

Часть Черниговской области оказалась под контролем российских военных после начала войны в Украине. В начале апреля они оставили регион.

Киев и страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты. Свидетельства же массовых расправ и пыток в отношении мирных украинцев называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы.

В то же время журналистам у

Предполагаемые военные преступления на территории Украины расследует Международный уголовный суд.