В Украине хотят запретить связанные с Москвой религиозные организации

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране "аффилированных с Россией" религиозных организаций. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, решение было принято на заседании СНБО, где рассматривались "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором". Зеленский не уточнил о каких именно "религиозных кругах" идёт речь, но упомянул о поручении провести экспертизу устава Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом и в случае необходимости принять меры.

"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, - сказал президент Украины. - Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе".



В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской православной церкви. В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

СБУ заявляет, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а их цель - проверка данных об использовании епархий как ячеек "русского мира", использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.

В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

Обыски были проведены и в самом известном и самом крупном монастыре Украины - в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".

Лавра находится в пользовании УПЦ, однако её помещения - памятники архитектуры, которые принадлежат государству. На заседании СНБО было принято решение проверить "наличие правовых оснований и соблюдения условий использования" религиозными организациями имущества на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно заявляла о том, что хотела бы использовать храмы, находящиеся на территории лавры.