Служба безопасности Украины провела обыски в Киево-Печерской лавре, а фракция "Европейской солидарности" внесла в Верховную Раду законопроект о запрете РПЦ Московского патриархата.

В Москве предсказуемо возмущены.

Леонид Слуцкий:

В Киеве очередная «сенсация» – СБУ в рамках «акции устрашения» нашли при обысках в помещениях Киево-Печерской лавры «пророссийскую литературу», которую, как утверждают украинские силовики, использовали при обучении в семинарии и приходских школах. В том числе для «пропаганды «Русского мира».

Так что нашли? Какая литература сегодня в Киеве под ярлыком «пророссийской»? Библия? Вся классика, с Пушкиным и Гоголем? Или российская Конституция? Или реальная история Второй мировой войны?

Готовили все «сенсационные находки» заранее. Сразу же после заявления СБУ в Верховную раду внесли законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, которые входят в ее состав или признают подчиненность ей. И это вряд ли совпадение.

В чистом виде – давление, шантаж и преследование. Гонения на неугодных в духе нацистов. И какое оправдание теперь выдумают кураторы в Госдепе США, где всегда ратовали за свободу вероисповедания?

Борис Якеменко:

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Ищет доказательства, что это «ячейка Русского мира» (термин «ячейка» характерный – так обычно называют гнезда, норы, щели и дупла террористов). Говоря человеческим языком - представительство, посольство.

Они правы. Любой храм, костёл, монастырь, дацан, мечеть, ханака, синагога есть всегда посольство одного государства (шире – одной культурной и традиционной системы) на территории другого государства (культурной и традиционной системы). Храм святого Людовика, кирха Петра и Павла, церковь святого Андрея в Москве, синагоги в Спасоглинищевском переулке и Марьиной роще – неформальные посольства Франции, Англии, Германии, Израиля в России, равно как и православные храмы Парижа, Вены, Лондона, Берлина это посольства России и в целом Русского мира в европейских странах.

Русские эмигранты всегда собирались в храмах не только на службы, но поговорить, послушать родную речь, поделиться новостями, храмы обрастали инфраструктурой, расширяющей просветительские «посольские» возможности – при знаменитом православном храме Александра Невского в Париже на Rue Daru была школа, прямо напротив, через улицу – русский ресторанчик «Петроград» и магазин русской книги – людям не хотелось далеко уходить от храма чтобы поесть или почитать.

Киево-Печерская лавра не исключение. Она всегда была уникальным центром православия, местом, значение и величие которого для утверждения духовных традиций восточного христианства невозможно переоценить. Из ее стен вышла великая книжная традиция, там сложилась школа монашества, сотни святых, выращенных лаврой, разошлись по всей Руси. Святитель Симон Владимирский и Суздальский (то есть по сути глава Церкви) еще в XIII веке писал: «Всю славу и честь сейчас бы за ничто посчитал бы, лишь бы колом торчать за воротами или валяться сором, попираемым людьми, в Печерском монастыре, или быть одним из убогих, просящих милостыню у ворот честной той лавры, - все это лучше было бы для меня временной чести сей».

И поэтому сделать так, чтобы Лавра перестала быть «ячейкой Русского мира», не уничтожив ее, не получится. Тем более, что она ячейка, посольство не одного русского, а в целом славянского мира на языческой, мракобесной, потерявшей всякую национальную атрибуцию территории, захваченной обезумевшими людьми, не верующими ни в Бога, ни в черта, а только в насилие. Это место, где любой, еще не сошедший с ума в обнуленной «Украине» русский, украинец, белорус может немного прийти в себя, одуматься, стряхнуть с себя морок и наваждение последних лет.

Николай Стариков:

Глядя на обыски, которые СБУ устроила в Киево-Печерской Лавре, испытываешь странное ощущение. Вообще этого просто не должно быть. Храм – святое место для любого православного христианина. И вдруг – обыск. Странно. Невозможно.

Но ещё большее беспокойство вызывает у меня состояние могилы премьер-министра Российской Империи Петра Аркадьевича Столыпина. Которая, собственно говоря, находится на территории Киево-Печерской Лавры. Напомню, что глава российского правительства был убит террористом в Киеве в 1911 году. С тех пор там и находится его могила. Мы должны сделать всё, чтобы могила Столыпина, которая свидетельствует о том, что Киев – это русский города, была в сохранности. И была в России.

В украинском сегменте соцсетей и среди сочувствующих Украине россиян много реплик одобрения и даже злорадства.

УПЦ МП не религиозная, а политическая организация и Лавра её штаб-квартира. Обыски в Лавре свидетельствуют о конце эпохи неприкосновенности УПЦ МП. В то же время процесс завершится только тогда, когда в Лавре будут молиться за победу нашей армии. То есть, когда там будет служить украинская церковь.

Мы очень давно знали, что Киево-Печерская Лавра, один из наших символов, оккупирована фсбшниками, которые подчиняются Москве. Центр пророссийских шабашей. На это всегда закрывали глаза те, в чьей компетенции с этим бороться. СБУ взялась за московских попов. Лучше поздно, чем никогда.

Иван Преображенский:

Ранее трогать Лавру не рисковали, хотя она была одним из центров именно пророссийской активности в Украинской православной церкви.

"Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине", - сказано в сообщении СБУ.

То есть, с учётом всех этих слов о "ячейке русского мира", а равно шуточек о том, что Бога в Лавре, в результате обыска, не нашли, я бы назвал произошедшее небольшим "крестовым походом".

Раньше бы после такого, слетел глава СБУ. Но сейчас ситуация радикально изменилась после 24 февраля. И, похоже, ответить пророссийскому лобби в УПЦ политически будет нечем.

Андрей Кураев:

Полагаю, что обыск, целью которого объявлено нахождение схронов с оружием и диверсантов, это спектакль.

Цель спектакля — имитировать реакцию органов и их озабоченность, но при этом на деле лавру не трогать. Мол, проверили и ничего не нашли.

Виктор Небоженко:

Будет скучно и грустно, если СБУ, в ходе интенсивных следственных мероприятий, не найдут в кельях и «схронах» московских монахов оружие, доллары, порнографию, подрывную литературу и наркотики. Иначе, зачем нужно было делать такую шумную акцию без серьезной предварительной подготовки и важных результатов. Сейчас встревоженные московские попы будут по всей стране перепрятывать компромат в надежные места.

С одной стороны, мощная УПЦ МП, с другой стороны, развитый и богатый российский бизнес в нашей стране является надежными средствами борьбы против Украины. Третья ветка, толпа активных экспертов и промосковских журналистов, щупальца кремлевской «пятой колонны» в Украине быстро «переобулась» и успешно растворилась в рыхлом полугосударственном сегменте формально-патриотичного дискурса украинских СМИ и сегменте Интернета.

Серафима Шевчик:

Путин и Песков после обысков в нашей Лавре озаботились судьбой «русского православия» в Украине? Судьба Украинской Православной Церкви - только в руках Господа! Прочих просим не беспокоиться. А «русской» она больше не будет никогда.

Юлия Пятецкая:

Шото не весел Паша-мерседес.

Предыдущее дело на него заводили в 2018-м, но я, как человек злопамятный, помню все его этапы большого пути. В частности выселение с территории Киево-Печерской лавры инфекционной больницы Громашевского. Лавра сыграла в этом скотстве ключевую роль - лично наместнику Павлу Лебедю (в миру - Паша-мерседес) было «неприятно находиться рядом с людьми, которые гуляли и получили все болезни, которые можно только получить. И вообще, такой больнице здесь не место». Очень надеюсь, что в самое ближайшее время наместнику станет уже приятно. И «тяжёлый крест на Голгофу», который Лебедь обещал нести вместе с Януковичем, Пшонкой и Клюевым, он понесёт уже в другом месте.

Не факт, конечно. Если с 1994-го он возглавляет этот заповедник духа, значит, у него хорошая крыша. Хотя и протекает.

Многоликое кубло русского мира в виде ОПЗЖ, каналов Медведчука и прочих медиаресурсов - детский сад по сравнению с прокремлевской церковной братвой, которая беспрепятственно и бесстыдно возрождала матушку-Русь годами и десятилетиями, засерая мозги миллионам. Церковное оболванивание масс - это не телевизор и не новостные сайты. А крайне эффективная пропаганда, строящаяся на максимальном послушании, страхе и смирении.

Александр Невзоров:

Лавра никогда не «превращалась» в агентурный «гадюшник». Она всегда была им.

Если задержать всю агентуру рпц-фсб, то можно вернуть всех наших пленных и политзаключённых с 2014 года.

Если "Слуга народа" не проголосует за запрет РПЦ МП, я буду считать их партию пособниками Российской Федерации

Олександр Прилипко:

У нас церковь отделена от государства. Иначе на денежных потоках Паши-мерседеса сидел бы кто-то из приближенных к власти, и не велись бы клерикальные дискуссии вокруг душещипательных тем. В России же церковь - как до революции – государственный орган на уровне федерального министерства. А значит, даже за вполне симпатичным попом, очаровавшим приход своей участливостью, все же стоит контора или система. А она в России не может существовать без пропаганды и строгого выполнения того, что думает Путин и озвучивает Песков.

Был у нас лозунг: «спрячь бабушкин паспорт». Он побуждал внуков нейтрализовать старушек в их чаяниях забросать избирательные участки прошлогодним снегом. Не демократично, но эмоционально оправдано. Если мы найдем, что следует спрятать у прихожан московского патриархата, то есть надежда спасти паству для бога и страны.

Впрочем, и среди украинцев встречаются сочувственные комментарии.

Светлана Магденко:

Как радуются «истинные верующие» и «правильные украинцы» обыскам в Киево-Печерской Лавре… а такое ведь уже было. В 1937 году…

Почти сто лет назад советская власть, претендуя на тотальный контроль над душами граждан, начала жестоко преследовать киевское монашество. Однако не так-то просто было поднять руку на монастыри. Тем более - закрыть Киево-Печерскую Лавру. И для достижения этой черной цели был разыгран страшный спектакль...

Многие, наверное, даже никогда не слышали, что сделала советская власть, чтоб заполучить Лавру? А жаль. Очень поучительно, особенно поучительно это то, что было дальше с теми, кто «поднял руку».

Выводы не делают и история ничего не учит многих. А стоило бы вспомнить события, при которых Лавра была отнята и первый раз закрыта революционерами-большевиками.

Ольга Шаверина:

Люди которые пишут про Лавру и СБУ. А вы когда были в Лавре сами? Знакомы ли вы лично с отцами которые служат в Лавре?

Общаетесь ли с монахами?

Не пишите клевету, бойтесь. Это тонкий мир.. возмездие приходит вообще неожиданно.

Это не та тема, на которую стаей псы лают.