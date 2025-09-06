В Украине по подозрению в госизмене арестован депутат Верховной рады

Служба безопасности Украины 6 сентября сообщила о задержании на территории Украины действующего депутата Верховной Рады, который находился в розыске по подозрению в государственной измене. Об этом же сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным украинских СМИ, речь идёт о Фёдоре Христенко, депутате от ныне запрещённой политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Предположительно, он был экстрадирован из Объединённых арабских эмиратов, где жил после российского полномасштабного вторжения в Украину.

Издание Zn.ua со ссылкой на свои источники пишет о том, что Христенко не экстрадировали по обычной процедуре, а передали в результате политической договорённости - делом, как утверждается, занимался глава СНБО Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского.

Официально об обстоятельствах того, как Христенко попал в Украину, не сообщалось. О возможной экстрадиции депутата из Дубая "Украинская правда" писала 5 сентября. Уже 6 сентября суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Христенко, по данным следствия, был завербован ФСБ ещё до вторжения и выполнял задания российской спецслужбы, а том числе наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины". Речь, как сообщали СМИ со ссылкой на СБУ ранее, идёт о Национальном антикоррупционном бюро, одного из детективов которого арестовали по обвинению в работе на Россию. Христенко был объявлен в розыск вскоре после этого, 13 августа.

После ареста детектива НАБУ Верховная рада приняла законопроект, ограничивающий независимость этого органа. Это вызвало протесты в Украине и негативную реакцию стран Запада. Вскоре был принят новый закон, восстановивший независимость НАБУ и уточнивший её полномочия. СБУ, однако, продолжает расследование возможного российского влияния на эту спецслужбу.

Комментариев самого депутата по поводу ареста не было.