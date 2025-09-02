В Украине подан иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ (МП)

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата — УПЦ (МП). Об этом 2 сентября на брифинге сообщил глава ГСЭСС Виктор Еленский.

По его словам, служба действует в рамках закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

"Согласно закону, если существует информация о возможной связи религиозной организации с Русской православной церковью (РПЦ), Государственная служба по этнополитике обязана провести оценку и назначить соответствующее исследование", — отметил Еленский.

По итогам проверки ГСЭСС установила, что УПЦ МП является частью РПЦ, и вынесла митрополии предписание, которое включало четыре требования:

Киевская митрополия УПЦ должна обеспечить принятие руководящими органами УПЦ решения о выходе из состава Московского патриархата. Киевский митрополит обязан добиться признания руководящими органами УПЦ того, что последний устав РПЦ, за который голосовали и епископы УПЦ, не имеет силы для Украинской церкви. Киевский митрополит должен публично заявить, что не согласен со своим назначением Синодом РПЦ. Руководящие органы УПЦ обязаны заявить, что не признают аннексию РПЦ епархий на востоке Украины и в Крыму.

На выполнение этих требований митрополии был отведён срок в 30 дней — до конца августа 2025 года.

"Если бы они попросили продлить срок, мы могли бы дать дополнительно до 60 дней. Но получили письмо от митрополита Онуфрия. Оно противоречивое: утверждается, что предписание якобы их не касается и что мы вмешиваемся во внутренние дела. В соответствии с законом мы обязаны обратиться в суд. Более того, сама митрополия направила в наш адрес несколько собственных предписаний. Мы же требуем от УПЦ МП выхода из состава Русской церкви", — цитирует Еленского телеканал "Суспiльный". Еленский также уточнил, что судебное разбирательство касается исключительно руководства Киевской митрополии УПЦ (МП).

В случае решения суда в пользу ГСЭСС, Киевская митрополия утратит статус юридического лица. "Это не означает, что приходы обязаны переходить в другие церкви. При желании они смогут действовать автономно и сохранять независимость", — пояснил Еленский.

28 августа ГСЭСС официально признала Киевскую митрополию УПЦ (МП) аффилированной с Русской православной церковью, деятельность которой на территории Украины запрещена. В самой митрополии заявили "Суспільному", что "не согласны" с выводами об аффилированности. По мнению представителей УПЦ МП, её признаки были выявлены Государственной службой при изучении документов из России, а не устава самой УПЦ МП.