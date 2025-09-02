В Украине подан иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ (МП)

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата — УПЦ (МП). Об этом 2 сентября на брифинге сообщил глава ГСЭСС Виктор Еленский.
По его словам, служба действует в рамках закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
"Согласно закону, если существует информация о возможной связи религиозной организации с Русской православной церковью (РПЦ), Государственная служба по этнополитике обязана провести оценку и назначить соответствующее исследование", — отметил Еленский.
По итогам проверки ГСЭСС установила, что УПЦ МП является частью РПЦ, и вынесла митрополии предписание, которое включало четыре требования:
- Киевская митрополия УПЦ должна обеспечить принятие руководящими органами УПЦ решения о выходе из состава Московского патриархата.
- Киевский митрополит обязан добиться признания руководящими органами УПЦ того, что последний устав РПЦ, за который голосовали и епископы УПЦ, не имеет силы для Украинской церкви.
- Киевский митрополит должен публично заявить, что не согласен со своим назначением Синодом РПЦ.
- Руководящие органы УПЦ обязаны заявить, что не признают аннексию РПЦ епархий на востоке Украины и в Крыму.
На выполнение этих требований митрополии был отведён срок в 30 дней — до конца августа 2025 года.
"Если бы они попросили продлить срок, мы могли бы дать дополнительно до 60 дней. Но получили письмо от митрополита Онуфрия. Оно противоречивое: утверждается, что предписание якобы их не касается и что мы вмешиваемся во внутренние дела. В соответствии с законом мы обязаны обратиться в суд. Более того, сама митрополия направила в наш адрес несколько собственных предписаний. Мы же требуем от УПЦ МП выхода из состава Русской церкви", — цитирует Еленского телеканал "Суспiльный". Еленский также уточнил, что судебное разбирательство касается исключительно руководства Киевской митрополии УПЦ (МП).
В случае решения суда в пользу ГСЭСС, Киевская митрополия утратит статус юридического лица. "Это не означает, что приходы обязаны переходить в другие церкви. При желании они смогут действовать автономно и сохранять независимость", — пояснил Еленский.
28 августа ГСЭСС официально признала Киевскую митрополию УПЦ (МП) аффилированной с Русской православной церковью, деятельность которой на территории Украины запрещена. В самой митрополии заявили "Суспільному", что "не согласны" с выводами об аффилированности. По мнению представителей УПЦ МП, её признаки были выявлены Государственной службой при изучении документов из России, а не устава самой УПЦ МП.