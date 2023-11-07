Сослуживцы рассказали о смерти соратника Тесака в Украине

В боях возле города Авдеевка Донецкой области Украины погиб Максим Аристархов - соратник одного из самых известных российских ультраправых активистов Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.

Как рассказали сослуживцы Аристархова, в них прилетел кассетный боеприпас. Двое бойцов оказались в больнице, а соратник Тесака, как утверждается, погиб. Его тело пока не могут найти.

В июле прошлого года российский суд приговорил Максима Аристархова к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве двух мигрантов в 2007 году на почве межнациональной ненависти. На момент вынесения приговора соратник Тесака уже отбывал длительное наказание в колонии за убийство таксиста.

При этом обвинения в двойном убийстве Аристархову были предъявлены на основании показаний Марцинкевича, которые тот дал незадолго до собственной гибели в СИЗО.

По данным агентства Regrum, Аристархов вместе с рядом других заключённых отправился на войну в сентябре нынешнего года, попав в штурмовой отряд "Шторм Z".