Сослуживцы рассказали о смерти соратника Тесака в Украине

В боях возле города Авдеевка Донецкой области Украины погиб Максим Аристархов - соратник одного из самых известных российских ультраправых активистов Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.
Как рассказали сослуживцы Аристархова, в них прилетел кассетный боеприпас. Двое бойцов оказались в больнице, а соратник Тесака, как утверждается, погиб. Его тело пока не могут найти.
В июле прошлого года российский суд приговорил Максима Аристархова к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве двух мигрантов в 2007 году на почве межнациональной ненависти. На момент вынесения приговора соратник Тесака уже отбывал длительное наказание в колонии за убийство таксиста.
При этом обвинения в двойном убийстве Аристархову были предъявлены на основании показаний Марцинкевича, которые тот дал незадолго до собственной гибели в СИЗО.
По данным агентства Regrum, Аристархов вместе с рядом других заключённых отправился на войну в сентябре нынешнего года, попав в штурмовой отряд "Шторм Z".
- Максима Марцинкевича нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО осенью 2020 года. Известно, что его собирались этапировать в Москву для допросов по ещё нескольким делам об убийствах. По версии ФСИН и Следственного комитета, Тесак, опасаясь пожизненного срока, покончил жизнь самоубийством. Близкие же Тесака считают, что его убили, а свои показания он давал под пытками, следы которых на теле погибшего подтвердила независимая экспертиза.
- После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки, однако они противоречат друг другу. В одной из них Тесак фактически признаётся в том, что участвовал во множестве убийств, в другой сообщал, что оговорил себя и своих соратников. Подлинность записок официально не подтверждена.
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