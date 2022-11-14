В Украине погиб студент из Замбии. Его завербовали из российской колонии

В Украине погиб 23-летний студент из Замбии, который ранее был осуждён в России к лишению свободы. Как сообщил министр иностранных дел африканского государства, Натан Ньиренда предположительно был завербован в российские вооружённые силы. Министра цитируют замбийские СМИ.

По словам главы МИД Замбии Стэнли Какубо, ныне погибший учился в Москве в МИФИ. В 2020 году его осудили по обвинению в хранении наркотиков к 9,5 годам лишения свободы. В Замбии сейчас выясняют, как он попал на войну в Украину, где погиб 22 сентября.

Замбийские дипломаты были проинформированы о смерти Ньиренды 9 ноября. Посольство в Москве приступило к проверке информации. Также известно, что тело студента доставили в Ростов для последующей репатриации на родину.

Вербовкой заключённых на войну с Украиной, по многочисленным свидетельствам, занимается "ЧВК Вагнера". Это российское неофициальное вооружённое подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц.

Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.

Был ли студент из Замбии завербован "ЧВК Вагнера", не уточняется.

Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

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