Журналисты подтвердили гибель 115 мобилизованных в войне с Украиной

Как минимум 115 мобилизованных в российскую армию граждан было убито в ходе войны с Украиной. Всего достоверно известно о 8294 погибших российских военных. Это следует из обновления статистики, которую подсчитывают "Медиазона" и Русская служба Би-би-си.

Журналисты собирают информацию о погибших в войне с российской стороны с начала боевых действий. В мониторинг попадают только люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальные потери, вероятнее всего, кратно выше.

Россия не раскрывает число погибших. Представители западных разведок сообщали, что счёт идёт на десятки тысяч. Генштаб украинской армии утверждает, что убиты 74 840 россиян.

Число погибших военных со стороны Украины так же не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага".

В июле директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявлял, что потери украинской стороны, предположительно, немного меньше, чем у России. Если сложить все оценки, которые заявляла российская сторона, Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек. Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои.