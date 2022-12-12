Тело замбийца, воевавшего за "ЧВК Вагнера", возвращено на родину

Тело гражданина Замбии Лемекхани Натана Ньиренду, погибшего на войне в Украине, в воскресенье было возвращено на родину. В столице Замбии Лусаке будет проведено патологоанатомическое исследование, после чего тело передадут семье для похорон.

Родственники Ньиренду заявили Би-Би-Си, что хотят, чтобы виновные в его гибели понесли ответственность.

23-летний Ньиренду приехал в Россию на учёбу и стал студентом московского Инженерно-физического института. В 2020 году он был приговорён к девяти с половиной годам лишения свободы за преступление, связанное с наркотиками. По словам его родных, студент подрабатывал курьером и не знал, что в посылке, которую он должен был доставить заказчику, содержались запрещённые вещества. В колонии, где Ньиренду отбывал срок, он был завербован "ЧВК Вагнера" и отправлен на войну в Украине, где в сентябре погиб. Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин признал факт вербовки Ньиренду и подтвердил, что лично общался с ним.

Как сообщил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо, российская сторона проинформировала его о гибели гражданина Замбии только в середине ноября. Министр подчеркнул, что Замбия добивалась от официальной Москвы ответа на вопрос, каким образом её гражданин оказался в зоне боевых действий на территории другого государства и почему об этом не были проинформированы ни замбийские власти, ни семья Ньиренды. По его словам, российский МИД ответил, что Россия "даёт заключённым возможность получить помилование за участие в специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине).