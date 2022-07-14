В Украине погибли командир дивизии из Волгограда и его заместитель

На войне в Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Горобец. Об этом сообщает издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на жену офицера.

"Позвонили из командования и сообщили. Дата и место похорон пока не выбраны",— сказала Горобец. По данным издания, для подтверждения личности погибшего потребовался тест ДНК.

Полковнику Горобцу было 49 лет. В прошлом году он лично занимался подготовкой форума "Армия-2021", который прошел в августе на площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка под Москвой.

Также в Украине погиб заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Аврамченко. Об этом 13 июля волгоградскому изданию V1.ru сообщил его сослуживец подполковник в отставке Сергей Ченнык.

Накануне стало известно, что на войне в Украине погибла первая российская военнослужащая — ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая.