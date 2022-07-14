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В Украине погибли командир дивизии из Волгограда и его заместитель

Иллюстративное фото

На войне в Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Горобец. Об этом сообщает издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на жену офицера.

"Позвонили из командования и сообщили. Дата и место похорон пока не выбраны",— сказала Горобец. По данным издания, для подтверждения личности погибшего потребовался тест ДНК.

Полковнику Горобцу было 49 лет. В прошлом году он лично занимался подготовкой форума "Армия-2021", который прошел в августе на площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка под Москвой.

Также в Украине погиб заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии полковник Алексей Аврамченко. Об этом 13 июля волгоградскому изданию V1.ru сообщил его сослуживец подполковник в отставке Сергей Ченнык.

Накануне стало известно, что на войне в Украине погибла первая российская военнослужащая — ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая.

  • 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Министерство обороны России называло потери лишь дважды, в последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых.
  • Самостоятельный подсчёт потерь российской армии ведут журналисты, например, издание Би-би-си совместно с "Медиазоной". Им удалось установить имена более 4500 российских военных, погибших в Украине. По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По утверждениям украинской стороны, в ходе войны погибли уже почти 40 тысяч российских военных.

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