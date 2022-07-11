Семьи погибших российских военных получили более 89 млрд рублей

Российское правительство с начала полномасштабной войны в Украине выделило 113 млрд рублей на компенсации семьям погибших и раненым военнослужащим. Из них 89 млрд уже выплачены, – говорится в расследовании издания "Новая газета.Европа".

Деньги должны были получить примерно 15-17 тысяч российских солдат или их семей, – подсчитали авторы. Они исходили из того, что компенсация за погибшего родственника составляет 9,5 млн рублей, а выплата раненым - до 4,5 млн рублей. Таким образом, с начала войны в Украине могли погибнуть или получить ранения около 10-11% бойцов из 150-тысячной "армии вторжения".

Как пишет "Новая газета. Европа", деньги для выплат начали резервировать уже 10 марта, через две недели после начала войны. Размер компенсаций за смерть или ранение в ходе "специальной военной операции" установил накануне президент России Владимир Путин.

Минфин выделил 1,5 млрд рублей для Росгвардии и 15 млрд рублей - для Минобороны. Это примерно соответствует компенсациям по официально озвученным потерям в первую неделю боев. Тогда, согласно отчётам Минобороны, погибли 498 российских солдат, 1597 получили ранения. После 25 марта ведомство засекретило данные о потерях личного состава армии.

Журналисты подчёркивают, что в Украине погибают не только военнослужащие, но и гражданские лица из России. На работу на оккупированную территорию отправляют волонтёров, медиков, чиновников и сотрудников МЧС. Им также положены выплаты в размере 3 млн в случае ранения и 5 млн рублей – родственникам в случае их гибели. По этой статье из федерального бюджета России уже выделено 300 млн рублей.

Многие из родственников воюющих в Украине российских военных сообщают о трудностях с получением компенсаций. Например, их невозможно добиться, если солдат числится не погибшим, а пропавшим без вести. Также компенсацию от России не получают добровольцы, участники вооружённых формирований непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и наёмники частных военных компаний, предположительно воюющие на стороне России (им деньги должны выплачивать сами компании; сведений о том, делают ли они это, нет).