В Украине появится национальный пантеон героев

Верховная рада 1 июля поддержала законопроект президента Украины Владимира Зеленского о создании национального пантеона. За проголосовали 290 депутатов, "против" и "воздержался" – не было ни одного голоса.

В тексте законопроекта говорится, что пантеон будет размещен в Киеве и станет мемориальным комплексом и "общенациональным местом памяти и чествования выдающихся представителей украинской нации, которые внесли исключительный, исторически значимый вклад в обретение и восстановление независимости, в создание и развитие Украинского государства. Это выдающиеся личности от Руси до современной Украины, а также лауреаты Нобелевской премии, деятели науки и культуры мирового уровня".

Перед голосованием спикер рады Руслан Стефанчук заявил: "Есть решения, формирующие историю нашего государства. Именно сегодня мы, как Верховная Рада Украины IX созыва, примем историческое решение, положив начало законодательным принципам для уникального места украинской государственности", – сказал Стефанчук. Он добавил, что на территории пантеона будут находить последнее пристанище лучшие сыновья и дочери Украины и украинского народа.

Как отмечает ВВС, появление законопроекта совпало с обострением дипломатического конфликта между Украиной и Польшей, начавшийся после того, как Зеленский присвоил одному из формирований спецназа ВСУ звание "Героев Украинской повстанческой армии" (УПА). В Польше деятельность УПА, руководство которой имело крайне националистические взгляды, связывают с массовыми убийствами этнических поляков на Волыни в середине 1940-х годов, во время Второй мировой войны. В Украине же власти делают акцент на борьбе УПА с советской армией и коммунистической идеологией.

Владимир Зеленский, представляя законопроект о пантеоне, подчеркнул, что "никто и никогда не будет указывать Украине, каких героев уважать". Эту инициативу раскритиковали польские политики. Бывший премьер Польши Лешек Миллер и депутат крайне-правой "Конфедерации" Конрад Беркович заявили в ответ, что никто и никогда не будет указывать Польше, кому помогать, а кому нет".