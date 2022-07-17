В Украине прошли похороны детей, погибших в Виннице

В городе Винница в центральной Украине в воскресенье прошли похороны четырехлетней Лизы, погибшей в результате российского ракетного удара по центру города несколько дней назад. Жертвами удара стали, по последним данным, 24 человека, в том числе трое детей.

Ракеты 14 июля попали в офисное здание, Дом офицеров, дом быта "Юбилейный" и парковку. Министерство обороны России утверждает, что военные использовали "высокоточные" ракеты, а целью был Дом офицеров, где якобы были уничтожены командиры украинских ВВС, обсуждавшие с иностранными представителями планы поставки оружия. Доказательств этого представлено не было.

История Лизы и её матери Ирины Дмитриевой, которая в результате ракетного удара получила тяжёлые ранения и сейчас находится в больнице, стала широко известна - девочка была одной из первых жертв, опознанных после обстрела, фотография её перевёрнутой коляски была опубликована во многих мировых СМИ. Девочка вместе с матерью попала под обстрел возле дома быта, когда они возвращались домой после визита к логопеду.

Впоследствии стали известны имена ещё двух детей, погибших в Виннице. Как сообщает "Медуза", 17 июля в селе Малая Мочулка в Винницкой области похоронили 35-летнюю Викторию Рекуту и ее семилетнего сына Максима Жорию. 14 июля мать и сын пошли в Виннице на обследование в частную клинику, которая находилась в доме быта "Юбилейный". Знакомая погибших сказала "Комсомольской правде в Украине", что погибшего ребенка опознали "только по ДНК".

Ещё одни ребёнком, погибшим в результате российского ракетного удара, стал восьмилетний Кирилл Пяхин. Он погиб в автомобиле, припаркованном возле офиса Приватбанка, куда зашла его бабушка; она не пострадала.

По последним официальным данным, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине подтверждена гибель более 350 детей в результате боевых действий.