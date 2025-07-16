В Украине ранен мэр латвийского города Огре

Мэр латвийского города Огре Элгис Хелманис получил ранения в Украине. Как сообщается, это произошло минувшей ночью в результате российского обстрела. Где именно - не сообщается. Состояние мэра оценивается как стабильное, он намерен вернуться в Латвию самостоятельно.

Сообщения о ранении Хелманиса подтвердил глава пресс-службы думы Огрского края Патрикс Грива, сообщает Delfi. Как сообщил Грива, с конца прошлой недели Хелманис находился в командировке в Украине, куда вместе с единомышленниками доставил около 20 автомобилей с гуманитарной помощью. Он отметил, что Хелманис ездит в командировки с грузами для украинской армии и мирных жителей каждые несколько месяцев.

Хелманис представляет правую партию Национальное объединение. МИД России подвергал его критике, обвинив в неонацизме после того, как в Огре на входе в музей в нынешнем году были установлены гранитные ступени, изготовленные из фрагментов снесённых советских памятников, а в самом музее была выставлена форма российского военного, погибшего в Украине.