В Украине реабилитировали кинорежиссёра Сергея Параджанова

В Украине Национальная комиссия по реабилитации спустя 50 лет после приговора реабилитировала советского кинорежиссера Сергея Параджанова, осуждённого в СССР по обвинению в мужеложстве.

Об этом во вторник, в день столетия со дня рождения Параджанова, сообщил Украинский институт национальной памяти. Руководитель института Антон Дробович уточнил, что решение было принято ещё 20 декабря прошлого года. В выводах Нацкомиссии говорится, что после подробного анализа уголовного дела режиссёра и других архивных документов было выявлено наличие политического мотива преследования и осуждения.

"Благодаря работникам Нацкомиссии по реабилитации историческая правда побеждает забвения и репрессии, а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, судимых в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", – приводит слова Дробович телеканал "Настоящее время".

Сергей Параджанов – советский режиссер армянского происхождения. Родился в Грузии, работал в Армении и в Украине, умер в Ереване в 1990 году. Параджанов считается одним из основоположников "новой волны" советского кино и "поэтического кинематографа". Мировая известность к нему пришла после картин "Тени забытых предков" и "Цвет граната".

В 1974 году режиссёра приговорили к пяти годам заключения в лагере строгого режима по уголовным статьям о мужеложстве с применением насилия и распространении порнографии. Параджанов не отрицал свою бисексуальность, но эпизод изнасилования не признавал. Процесс над Параджановым начался после его попыток поддержать украинских писателей, обвиняемых в антисоветской пропаганде. Правозащитники называли дело режиссёра сфабрикованным.