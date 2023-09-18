В Украине убит командующий 31-й бригады, полковник Кондрашкин

На войне в Украине погиб командующий 31-й десантно-штурмовой бригадой, полковник Андрей Кондрашкин. Об этом сообщил командир батальона "Восток" самопровозглашённой "ДНР" Александр Ходаковский. Обстоятельства гибели Кондрашкина он не приводит.

Известно, что Кондрашкин принимал участие в войне в Чечне. Сам он говорил об участии минимум в трёх военных конфликтах.

Минобороны России гибель командующего 31-й десантно-штурмовой бригадой не комментировало.

По данным украинского журналиста Юрия Бутусова, бригада, которой командовал Кондрашкин, "принимала участие во всех крупнейших сражениях войны, начиная с десанта в аэропорт Гостомель".

Бутусов утверждает, что сейчас это российское подразделение находится под Бахмутом. Кондрашкин, по его словам, отражал атаки 3-й штурмовой бригады ВСУ и приданных ей частей южнее села Андреевка. Украинские военные прорвались в Андреевку в том числе через участок, на котором действовала бригада Кондрашкина, утверждает украинский журналист.

Об освобождении села Андреевка украинские военные сообщили в пятницу, российские официальные источники эти сообщения не подтвердили.

По данным Русской службы Би-би-си, издания "Медиазона" и команды волонтёров, собранным из открытых источников, за время полномасштабного российского вторжения в Украину было убито более 170 военнослужащих 31-й десантно-штурмовой бригады. 17% из погибших – офицеры.