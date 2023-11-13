Крымского студента заставили извиниться за поддержку Украины

В аннексированном Россией Крыму задержан студент симферопольского университета Максим Глебов. Он привлёк внимание российских силовых структур после того, как написал благодарственное письмо украинскому политику Ирине Фарион. Глебов написал, что поддерживает её позицию по запрету в Украине русского языка, считает Крым украинским и ждёт прихода ВСУ.
Фарион опубликовала письмо Глебова в своём телеграм-канале. На него обратил внимание провоенный телеграм-канал "Крымский СМЕРШ", который обратился к сотрудникам силовых структур.
После задержания Глебов записал видеоролик из Центра по противодействию экстремизму в Симферополе. На видео он сидит на фоне российского флага и на русском языке приносит извинения за свои слова. Студент заявил, что с ним "была проведена интеллигентная беседа", после которой он раскаялся в "неправильных" взглядах.
Как сообщает "Коммерсантъ", ему грозит также крупный штраф.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины с призывом отреагировать на действия Фарион, обвинив её в публикации личных данных Глебова. По его мнению, бывший депутат Верховной Рады "совершила преступление" и "подыграла оккупантам", поставив безопасность студента под угрозу.
- Из аннексированного Крыма всё чаще поступают сообщения о преследовании местных жителей за действия, которые российские власти трактуют как поддержку Украины. Суды штрафуют и арестовывают граждан за исполнение украинских песен и гимна, за сине-жёлтую атрибутику и одежду. Чаще всего жителей признают виновными в дискредитации российской армии. При этом десятки таких дел возбуждаются по заявлениям авторов двух телеграм-каналов – "Крымский СМЕРШ" и "Севастополь. СМЕРШ".
- Весной после доноса со стороны канала "Крымский СМЕРШ" была задержана татуировщица Олеся Голубенко – за то, что по просьбе клиента сделала ему татуировку с надписью "Крым - это Украина" на украинском языке. Голубенко, как и Осипову, заставили извиняться на камеру в отделе полиции. На кадрах она заявляла о раскаянии, поддержке "специальной военной операции" и готовности понести наказание.
- 12 ноября жительницу аннексированного Севастополя Екатерину Осипову, которая публиковала в своих соцсетях фотографии с предметами сине-жёлтого цвета (например, с трубочками для питья и подушками) заставили извиняться на камеру в отделе полиции на фоне флага России.
Форум