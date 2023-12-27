В Украине возбуждено уголовное дело из-за видео с расстрелом военных  

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве в связи с публикацией видео, на котором, предположительно, российские военные расстреливают украинских военнопленных.

Накануне в нескольких телеграм-каналах были опубликованы кадры, снятые с дрона, на которых в троих людей, одетых в военную форму и стоящих на коленях на земле, с расстояния в несколько метров стреляют люди, одетые в другую форму.

В генпрокуратуре Украины утверждают, что установили факт расстрела российскими военнослужащими взятых в плен украинских солдат, которые не оказывали противнику сопротивления. В ведомстве также считают, что преступление было совершено в декабре 2023 года недалеко от села Работино Запорожской области.

В Минобороны России обвинения не комментировали.

СМИ отмечают, что с начала декабря это уже второй случай, когда Украина обвиняет Россию в расстрелах военнопленных. 2 декабря в сети также появилось видео, предположительно снятое в районе села Степное в Донецкой области, на котором несколько, как утверждается, российских солдат расстреливают двух сдавшихся военнослужащих, вышедших из блиндажа под дулами автоматов.

Российская сторона тогда также не комментировала случившееся.