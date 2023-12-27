Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Украине возбуждено уголовное дело из-за видео с расстрелом военных  

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве в связи с публикацией видео, на котором, предположительно, российские военные расстреливают украинских военнопленных.

Накануне в нескольких телеграм-каналах были опубликованы кадры, снятые с дрона, на которых в троих людей, одетых в военную форму и стоящих на коленях на земле, с расстояния в несколько метров стреляют люди, одетые в другую форму.

В генпрокуратуре Украины утверждают, что установили факт расстрела российскими военнослужащими взятых в плен украинских солдат, которые не оказывали противнику сопротивления. В ведомстве также считают, что преступление было совершено в декабре 2023 года недалеко от села Работино Запорожской области.

В Минобороны России обвинения не комментировали.

СМИ отмечают, что с начала декабря это уже второй случай, когда Украина обвиняет Россию в расстрелах военнопленных. 2 декабря в сети также появилось видео, предположительно снятое в районе села Степное в Донецкой области, на котором несколько, как утверждается, российских солдат расстреливают двух сдавшихся военнослужащих, вышедших из блиндажа под дулами автоматов.

Российская сторона тогда также не комментировала случившееся.

  • 13 декабря Украинская служба Радио Свобода опубликовала видео, снятое беспилотником на территории Запорожской области, на котором группа российских военных с высокой долей вероятности использует взятых в плен украинских солдат в качестве живого щита во время наступления на позиции ВСУ. Предположительно, один из пленных погиб.
  • В Украине расследуется около 50 тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, включая убийства пленных, совершённые российскими военными. В Минобороны России отвергали любые подобные обвинения.

Форум

ВСУ атаковали порт Феодосии
Embed
ВСУ атаковали порт Феодосии

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00

ВСУ атаковали порт Феодосии

Минобороны заявило о взятии Марьинки

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG