В Украине возбуждено уголовное дело из-за видео с расстрелом военных  

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве в связи с публикацией видео, на котором, предположительно, российские военные расстреливают украинских военнопленных.
Накануне в нескольких телеграм-каналах были опубликованы кадры, снятые с дрона, на которых в троих людей, одетых в военную форму и стоящих на коленях на земле, с расстояния в несколько метров стреляют люди, одетые в другую форму.
В генпрокуратуре Украины утверждают, что установили факт расстрела российскими военнослужащими взятых в плен украинских солдат, которые не оказывали противнику сопротивления. В ведомстве также считают, что преступление было совершено в декабре 2023 года недалеко от села Работино Запорожской области.
В Минобороны России обвинения не комментировали.
СМИ отмечают, что с начала декабря это уже второй случай, когда Украина обвиняет Россию в расстрелах военнопленных. 2 декабря в сети также появилось видео, предположительно снятое в районе села Степное в Донецкой области, на котором несколько, как утверждается, российских солдат расстреливают двух сдавшихся военнослужащих, вышедших из блиндажа под дулами автоматов.
Российская сторона тогда также не комментировала случившееся.
- 13 декабря Украинская служба Радио Свобода опубликовала видео, снятое беспилотником на территории Запорожской области, на котором группа российских военных с высокой долей вероятности использует взятых в плен украинских солдат в качестве живого щита во время наступления на позиции ВСУ. Предположительно, один из пленных погиб.
- В Украине расследуется около 50 тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, включая убийства пленных, совершённые российскими военными. В Минобороны России отвергали любые подобные обвинения.
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